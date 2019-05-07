Смелый образ похудевшей Селин Дион на Met Gala - ФОТО

Селин Дион появилась на дорожке бала Met Gala в серебряном тотал-луке с эффектными деталями. 51-летняя певица выбрала для вечера сияющее боди с бахромой из коллекции Oscar de la Renta. Ее голову украшал массивный аксессуар из перьев. Крупные серьги и туфли стали завершением наряда звезды. Эксклюзивный наряд для артистки создавали 52 швеи и потратили на это 3000 часов работы. Платье весит 10 килограммов!

Придумывая образ, Селин вдохновлялась серией бродвейских постановок "Безумства Зигфелда", которые ставились с 1907 по 1931 год.

Н. Гасымова

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