Карди Би в самом фантастическом платье на Met Gala - ФОТО

В этом году настоящим потрясением Met Gala стал выход певицы Cardi B. Это всего лишь второе появление звезды в Институте костюма, но она уже затмила всех гостей. Хип-хоп-исполнительница вышла на дорожку в алом платье из перьев со шлейфом, который занял всю лестницу и даже больше.

Как сообщает Lady.Day.Az, наряд для Cardi B создал дизайнер Thom Browne. Для этого шедевра потребовалось 30 тысяч перьев, над ним трудились 35 человек более 2 тысяч часов. Головной убор был создан в коллаборации с брендом Stephen Jones. Платье было вдохновлено красотой женского тела, и Cardi B отлично воплотила задумку дизайнера.

Н. Гасымова

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