7 мая 2019

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Эзра Миллер с самым необычным макияжем на Met Gala <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

12:00

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Эзра Миллер с самым необычным макияжем на Met Gala - ФОТО
Карди Би в самом фантастическом платье на Met Gala <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

11:30

  • 168
Карди Би в самом фантастическом платье на Met Gala - ФОТО
Самые яркие образы с Met Gala <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

11:20

  • 215
Самые яркие образы с Met Gala - ФОТО

7 мая 2019 11:30

Карди Би в самом фантастическом платье на Met Gala - ФОТО

В этом году настоящим потрясением Met Gala стал выход певицы Cardi B. Это всего лишь второе появление звезды в Институте костюма, но она уже затмила всех гостей. Хип-хоп-исполнительница вышла на дорожку в алом платье из перьев со шлейфом, который занял всю лестницу и даже больше.

Как сообщает Lady.Day.Az, наряд для Cardi B создал дизайнер Thom Browne. Для этого шедевра потребовалось 30 тысяч перьев, над ним трудились 35 человек более 2 тысяч часов. Головной убор был создан в коллаборации с брендом Stephen Jones. Платье было вдохновлено красотой женского тела, и Cardi B отлично воплотила задумку дизайнера.

Н. Гасымова       

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