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Какую сумку мы будем носить в 2019-м? - ФОТО

Сумка из мягкой кожи получила название "хобо" (с англ. - "бродяга"), потому что напоминает мешок, который носят с собой бродяги в комиксах и мультфильмах. Но в 2000-х этот аксессуар носили не бездомные, а модные девушки: Пэрис Хилтон и Николь Ричи времен "Простой жизни", Сиенна Миллер, а также 17-летние Мэри Кейт и Эшли Олсен. О такой же сумке мечтали и мы - и в 2019-м она возвращается в трендбук.

  

Как сообщает Lady.Day.Az, в новых коллекциях сумки-"хобо" можно найти у Loewe, у Marni и Proenza Schouler. Популярные модели из 2000-х перевыпускают Miu Miu и Prada. Тенденцию продолжают и молодые бренды, дизайнеры которых в 2000-х были еще детьми. Среди таких - болгарская марка By Far, датчане Saks Potts и лондонский бренд Marques' Almeida.

  

Искать вдохновение можно в образах сестер Олсен из 2000-х. Сумка идеально сочетается с джинсами, повседневными платьями, широкими брюками и кашемировыми пальто. Впрочем, строгие костюмы и массивные кроссовки тоже подойдут. Если с такой сумкой вам захочется немедленно послушать хиты Гвен Стефани и The Black and Eyed Peas - то вы на правильном пути.

Н. Гасымова

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