Каким был юбилейный показ Виктории Бэкхем - ФОТО

Впервые за десятилетнюю историю бренда Victoria Beckham коллекцию демонстрируют не на Неделе моды в Нью-Йорке, а "дома" - в Лондоне. Что для юбилея, конечно, символично. Примечательно, что Виктория кроме прочего устроила прямую трансляцию шоу на огромном экране в центре города на Piccadilly Circus.

Как сообщает Lady.Day.Az, главной целью британки было дать поклонницам своего бренда свободу выбора и простор для фантазии. Нежные шелковые топы с кружевом или строгие удлиненные жакеты, сексуальные яркие скинни или мешковатые брюки спокойных оттенков, сдержанные трикотажные платья или легкомысленные юбки из фатина - здесь каждая женщина найдет что-то для себя. Стремясь расширить горизонты, Бекхэм пригласила к участию в показе моделей прошлого поколения, к примеру звезду 90-х Стеллу Теннант.

Что касается цветовых решений, то здесь дизайнер также дала себе волю: насыщенный голубой, сочный красный, глубокая охра - эти оттенки Виктория "позаимствовала" из работ британской художницы Николы Тайсон, психографическим творчеством которой очень интересуется.

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