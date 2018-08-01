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1 августа 2018 09:46

С чем носить летнее платье в прохладную погоду - ФОТО

Впереди еще целый месяц лета, и сентябрь обещает быть жарким, поэтому совсем не хочется снимать очаровательные яркие платья из легких, струящихся тканей. Однако часто у погоды свои планы на вечер, и если после захода солнца резко похолодало, а выйти в свет в любимом наряде уж очень хочется, то можно накинуть на плечи джинсовку или тренчкот. Мы выбрали несколько предметов гардероба, которые смогут отлично дополнить платье.

С ДЖИНСОВОЙ КУРТКОЙ

Универсальный вариант на каждый день - джинсовая куртка. Такую можно надеть поверх однотонного платья и поверх платья с флористическим принтом.

СО СВИТЕРОМ

Легкое и соблазнительное платье из полупрозрачной ткани можно сделать чуть более повседневным с помощью уютного свитера.

С ТРЕНЧЕМ

Для дождливого летнего дня пригодится тренч - образ останется женственным, но при этом более практичным.

С БЛЕЙЗЕРОМ

Блейзер прямого кроя в сочетании с легким платьем делает образ куда более официальным - отличный вариант для вечеринки с дресс-кодом black tie или cocktail.

elle.ru


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