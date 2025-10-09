9 октября 2025

9 октября 2025 15:27

Эксперт назвал главные признаки выбора неподходящей профессии

Существует пять основных признаков, которые указывают на то, что человек выбрал неправильную профессию.

Как передает Day.Az, об этом 8 октября рассказал бизнес-психолог, консультант по стратегическому управлению, директор по развитию ООО "Вместе.ПРО" Александр Бережной.

Первый признак - это постоянное чувство усталости и эмоциональная истощенность. Каждое действие требует огромных усилий, и после трудового дня могут быть ощущение полного опустошения. Это не лень, а сигнал нервной системы о том, что работа не соответствует внутренним потребностям.

Вторым признаком эксперт назвал чувство бессмысленности и отсутствие желания что-либо менять. Достигнутые результаты не радуют, а рабочие дни кажутся пустой тратой сил. Это кризис, который возникает из-за несоответствия между вашей работой и внутренним "я". Любые изменения воспринимаются с сопротивлением и нежеланием тратить на это энергию.

"Третий маркер - навязчивый внутренний критик и хронический стресс. Постоянные обвинения в свой адрес превращают любую задачу в угрозу, создавая напряжение, даже если внешне профессия выглядит благополучной. Внутренний критик каждый день находит новый повод для обвинений и самокопания. Внутренний диалог становится не источником новых инсайтов и точек роста, а топливом для стресса", - рассказал Бережной в беседе с "Газетой.Ru".

Еще одним признаком, по словам директора по развитию, является бессонница и напряжение в теле. Реакции на рабочем месте также могут указывать на несовпадение с профессией: потеря интереса к целям компании, раздражение к коллегам и отсутствие вдохновения. Если осознание неподходящей профессии стало очевидным, важно принять это как отправную точку для изменений и задать себе ключевые вопросы о том, что приносит вам смысл и радость.

Последним признаком является отсутствие движения в карьерном росте, обусловленное не внешними факторами, а внутренним дискомфортом. Когда человек не видит своего будущего в работе по причине отсутствия вдохновения.

Психолог посоветовал начать с небольших шагов: пробовать новые сферы через курсы или хобби, обратится за поддержкой к карьерным консультантам, а также переосмыслить свои ценности, ведь это основа для создания вдохновляющего дела.

Бережной отметил, что действие - это единственный способ избежать сожалений и что профессиональный путь - это процесс, где каждый выбор приближает человека к гармонии с собой.


Просмотров: 106

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Карьера

1 января 2023 20:43

  • 3 169
Как выполнить все свои новогодние обещания: советы психологов

Карьера

14 ноября 2022 14:00

  • 8 327
Анна Мамедова: Из «женского арсенала» я ничего не использую - ИНТЕРВЬЮ – ФОТО

Карьера

5 октября 2022 15:14

  • 3 319
Как найти правильный баланс между работой и личной жизнью

Карьера

4 октября 2022 12:12

  • 3 530
4 признака того, что вы слишком много работаете

Карьера

8 сентября 2022 17:44

  • 4 607
4 ошибки, которые мы совершаем на работе

Карьера

8 сентября 2022 09:13

  • 4 401
Как стать более сконцентрированным

Карьера

10 августа 2022 11:21

  • 4 826
5 способов отдохнуть на работе

Карьера

13 июня 2022 13:09

  • 3 192
Сила семи поколений, или почему важно наладить отношения с родными людьми

Карьера

20 мая 2022 11:26

  • 3 602
Топ-6 предметов, притягивающие богатство в дом - ФОТО

Карьера

18 февраля 2022 13:25

  • 5 609
Ирина Шейк постарела? - ФОТО