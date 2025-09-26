26 сентября 2025

26 сентября 2025 11:02

Бизнес-психолог рассказал о способе борьбы с тревожностью

Тревожность выражается в двух разных формах - она может быть временным состоянием, спровоцированным сильным переживанием, или моделью поведения.

Как передает Day.Az, о способе борьбы с тревожностью в беседе с "360.ru" рассказал бизнес-психолог Александр Бережной.

По его словам, в обоих случаях важно не только осознать свое состояние, но и отследить внутренние процессы, которые питают его. Эксперт заметил, что для борьбы с тревожностью можно мысленно произнести, в чем именно состоит ее источник. Затем следует определить, какое чувство поднимает в вас тревожащая мысль - может, это новизна ситуации, неуверенность в себе и негативный опыт из прошлого.

После этого психолог посоветовал спросить самого себя: эта тревога помогает подготовиться к изменениям или, напротив, сковывает? Затем он призвал переформулировать вопрос в "ресурсное утверждение" - например, "моя тревога мотивирует меня лучше подготовиться". В итоге это трансформирует беспокойство из проблемы в инструмент роста.


