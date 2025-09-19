Эксперт рассказала о негативном влиянии сидячей работы на метаболизм

Сидячая работа сказывается на состоянии организма. Даже если человек регулярно занимается спортом, высока вероятность, что его обмен веществ будет замедленным.

Как передает Day.Az, об этом 19 сентября "Газете.Ru" рассказала нутрициолог "СМ-Клиника" Дарья Хайкина.

"Когда человек подолгу сидит, его мышцы почти не работают. В итоге снижается общий расход калорий, падает чувствительность к инсулину, и организм начинает откладывать лишнее "на потом", - сказано в публикации.

Также нутрициолог подчеркнула, что в сидячем положении замедляется кровообращение, ухудшается процесс доставки кислорода к тканям и падает активность ферментов, отвечающих за расщепление жиров.

Для улучшения состояния здоровья эксперт посоветовала ежедневно выполнять определенные ритуалы. В частности, каждые 30-40 минут делать небольшую разминку.

"Несколько наклонов, вращение плечами или стопами разгоняют кровь и помогают мышцам тратить до 20% больше энергии, чем в статике. Это улучшит кровообращение, а значит, мозг будет получать больше кислорода и начнет работать быстрее", - уточнила Хайкина.

Вечерние занятия в спортивном зале не смогут скомпенсировать восемь часов нахождения в кресле. Метаболизм будет держаться в тонусе, если движение будет встроено в каждый час, резюмировала она.