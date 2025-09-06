Психолог дал советы по решению конфликтов на работе

Постоянные отговорки и оправдания сотрудников не решают проблемы, а создают опасную "управленческую иллюзию", загоняя конфликты внутрь.

Как передает Day.Az, таким мнением в беседе с "Известиями" поделился HR-директор консалтинговой компании ООО "Вместе.ПРО", практикующий психолог Дмитрий Чернышов.

Эксперт пояснил, что оправдания, хоть и являются защитным механизмом от страха и тревоги, в долгосрочной перспективе разрушают команду.

"Искаженная информация в виде отговорок порождает виртуальную реальность, в которой вместо решений и работы с правдой формируются всё новые поводы для конфликтов", - отметил он.

В качестве решения психолог предложил руководителям четкий план действий на основе пяти шагов.

"Первый шаг - выслушать, не перебивая. Нужно понять, в чем настоящая причина отговорки сотрудника, желающего выглядеть "правильным", - советует эксперт.

По его словам, второй шаг - перевести проблему в конструктивное русло.

"Например, если звучит фраза: "Я не сделал отчет, потому что бухгалтерия не прислала данные", руководитель должен переформулировать ее: "Я понимаю, что проблема в том, что обмен данными между отделами работает с задержками. Верно?" - сказал психолог.

Третий шаг - напомнить о зоне ответственности. Это помогает исключить желание переложить вину на других.

"Четвертый, ключевой шаг - применить принцип "Не ищем виноватых, ищем и находим решение". Задайте вопрос, направленный в будущее: Что можно сделать, чтобы в следующий раз данные поступили вовремя?" - рекомендует специалист.

Пятый шаг - предложить поддержку, просто спросив: "Что нужно от меня, чтобы решить эту задачу?"

По мнению Чернышова, последовательное применение этого алгоритма и личный пример руководителя помогут перевести команду от культуры оправданий к культуре ответственности и совместного поиска решений.