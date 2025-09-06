6 сентября 2025

6 сентября 2025 10:03

Психолог дал советы по решению конфликтов на работе

Постоянные отговорки и оправдания сотрудников не решают проблемы, а создают опасную "управленческую иллюзию", загоняя конфликты внутрь.

Как передает Day.Az, таким мнением в беседе с "Известиями" поделился HR-директор консалтинговой компании ООО "Вместе.ПРО", практикующий психолог Дмитрий Чернышов.

Эксперт пояснил, что оправдания, хоть и являются защитным механизмом от страха и тревоги, в долгосрочной перспективе разрушают команду.

"Искаженная информация в виде отговорок порождает виртуальную реальность, в которой вместо решений и работы с правдой формируются всё новые поводы для конфликтов", - отметил он.

В качестве решения психолог предложил руководителям четкий план действий на основе пяти шагов.

"Первый шаг - выслушать, не перебивая. Нужно понять, в чем настоящая причина отговорки сотрудника, желающего выглядеть "правильным", - советует эксперт.

По его словам, второй шаг - перевести проблему в конструктивное русло.

"Например, если звучит фраза: "Я не сделал отчет, потому что бухгалтерия не прислала данные", руководитель должен переформулировать ее: "Я понимаю, что проблема в том, что обмен данными между отделами работает с задержками. Верно?" - сказал психолог.

Третий шаг - напомнить о зоне ответственности. Это помогает исключить желание переложить вину на других.

"Четвертый, ключевой шаг - применить принцип "Не ищем виноватых, ищем и находим решение". Задайте вопрос, направленный в будущее: Что можно сделать, чтобы в следующий раз данные поступили вовремя?" - рекомендует специалист.

Пятый шаг - предложить поддержку, просто спросив: "Что нужно от меня, чтобы решить эту задачу?"

По мнению Чернышова, последовательное применение этого алгоритма и личный пример руководителя помогут перевести команду от культуры оправданий к культуре ответственности и совместного поиска решений.


Просмотров: 107

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Карьера

1 января 2023 20:43

  • 3 058
Как выполнить все свои новогодние обещания: советы психологов

Карьера

14 ноября 2022 14:00

  • 8 207
Анна Мамедова: Из «женского арсенала» я ничего не использую - ИНТЕРВЬЮ – ФОТО

Карьера

5 октября 2022 15:14

  • 3 208
Как найти правильный баланс между работой и личной жизнью

Карьера

4 октября 2022 12:12

  • 3 423
4 признака того, что вы слишком много работаете

Карьера

8 сентября 2022 17:44

  • 4 490
4 ошибки, которые мы совершаем на работе

Карьера

8 сентября 2022 09:13

  • 4 287
Как стать более сконцентрированным

Карьера

10 августа 2022 11:21

  • 4 726
5 способов отдохнуть на работе

Карьера

13 июня 2022 13:09

  • 3 074
Сила семи поколений, или почему важно наладить отношения с родными людьми

Карьера

20 мая 2022 11:26

  • 3 473
Топ-6 предметов, притягивающие богатство в дом - ФОТО

Карьера

18 февраля 2022 13:25

  • 5 444
Ирина Шейк постарела? - ФОТО