Названы главные ошибки руководителей, из-за которых сотрудники увольняются

Cуществует пять распространенных моделей поведения руководителей, провоцирующих уход сотрудников. На первом месте - обесценивание, когда вклад работника игнорируется или напрямую принижается, сказала "Газете.Ru" бизнес-тренер, преподаватель университета "Учусь" iConText Group Мария Айдын, передает Day.Az.

"Обесценивание - это когда руководитель либо прямо говорит, либо транслирует невербально, что вклад сотрудника незначителен. Фразы вроде "да что тут сложного", "это можно было сделать за час" или "что так долго копались?" - создают ощущение, что работа не имеет ценности. То же самое происходит, когда на оценочных встречах сотруднику говорят: "мы ожидали от тебя большего", не признавая его усилий. Вторая ошибка - непоследовательность. Это когда руководитель подает разные сигналы: меняет курс или задачи без объяснения причин", - отметила Айдын.

По ее словам, бывает, что начальник говорит одно на встречах с командой, а другое - на совещаниях с высшим руководством. Или, например, декларирует важность командной работы и ответственности, а сам эту ответственность не проявляет, добавила эксперт.

По ее словам, третья ошибка - отсутствие проблемной обратной связи. Айдын сказала, что это может быть полное отсутствие обратной связи, игнорирование мнения сотрудников или некачественная форма (когда она превращается в критику, обвинения или "наезды"). Для сотрудников, особенно молодого поколения, конструктивная обратная связь сейчас крайне важна, подчеркнула бизнес-тренер.

Четвертая ошибка - микроменеджмент. Постоянные проверки, недоверие, контроль каждого шага и отсутствие возможности проявлять инициативу, уточнила Айдын. По ее словам, в этом случае сотрудники ощущают, что им не доверяют и не дают принимать решения самостоятельно.

Пятая ошибка - неуважение и токсичность. Это могут быть грубые или оскорбительные слова, в том числе с использованием ненормативной лексики и переход на личности, заключила эксперт.

"Любой человек - живой, и у него есть разные эмоции. Он может быть несогласен, недоволен, огорчен, обижен или уставшим - и это нормально. Признание эмоций и состояния человека помогает ему не закрываться и не переходить в нападение, а чувствовать, что его слышат. Нулевой пункт - видеть в человеке личность, а не функцию. В работе важны готовность поддержать, помочь вместе найти совместные решения с сотрудником. Важный для всех момент - умение делать паузу. Если видно, что с человеком что-то происходит, важно дать время: чтобы он пришел в себя, выговорился, а вы - услышали, осознали свою реакцию и подобрали правильные слова", - рекомендовала Айдын.