25 августа 2025

25 августа 2025 11:06

Бизнес-психолог рассказала о ментальных последствиях увольнения

Потеря работы - даже при добровольном уходе - это не только экономический, но и психологический кризис. Профессиональная роль для многих людей становится частью личности, а ее утрата воспринимается как лишение опоры.

Как передает Day.Az, бизнес-психолог Виктория Харитонова рассказала 25 августа "Известиям", как психика реагирует на разрыв трудовых отношений.

"Карьера - это не просто набор обязанностей, а целая система смыслов, признания и социальных связей. Когда человек лишается работы, он теряет привычные подтверждения своей ценности. Появляется "пустое пространство", которое психика воспринимает как угрозу", - сказала эксперт.

Данные исследования Gallup показывают, что почти половина работников после увольнения в первые месяцы отмечают рост тревожности, а около трети сталкиваются со снижением самооценки. Схожие результаты фиксируются и в российских наблюдениях: более трети опрошенных оценивают стресс от потери работы как сопоставимый с разводом.

Харитонова пояснила, что подобная реакция связана с разрушением "профессиональной идентичности" - устойчивой системы привычек, знаний и ритуалов. Лишение этой основы активирует стрессовую реакцию организма, повышая уровень кортизола и адреналина. При затяжной адаптации гормональный фон остается нарушенным, что ведет к истощению и снижению мотивации.

Специалист отметила, что процесс восстановления обычно проходит в несколько этапов. Сначала наблюдаются шок и отрицание, позже - гнев, направленный на себя или на окружение. Затем часто наступает апатия, выражающаяся в снижении энергии и интереса к жизни. Лишь на последней стадии возникает принятие, которое позволяет формировать новые цели и восстанавливать активность. При этом последовательность этих этапов у разных людей может отличаться.

Ключевыми элементами успешного восстановления эксперт назвала сохранение структуры дня, поддержание социальных связей, поиск новых ролей в профессии, хобби или семье. Важной частью адаптации становится физическая активность, снижающая уровень стресса и поддерживающая работоспособность.

Харитонова подчеркнула, что синдром увольнения является естественной реакцией на потерю значимой роли и не свидетельствует о слабости. По ее словам, внимание к эмоциональному состоянию, помощь со стороны окружения и активные действия помогают превратить кризис в возможность для обновления.


