Что отличает успешных людей от всех остальных? - ФОТО

Каждый день тысячи людей размещают свои резюме на профильных сайтах в поисках работы. Безработный - не значит "неудачник" или "плохой специалист". Им может оказаться и опытный руководитель в поисках более выгодного предложения. Но так ли легко перейти с управленческой должности из одной компании на аналогичную в другую? Если соискатель справлялся со своими обязанностями на предыдущем месте работы, значит ли это, что он окажется эффективен в новом коллективе? Безусловно, собеседование как первое впечатление играет важную роль, но ни оно, ни тестовые задания не выявят сразу весь спектр способностей и потенциал человека. Несмотря на это, существуют определенные критерии, выделяющие успешных сотрудников, которые становятся эффективными топ-менеджерами.
1. Сказал ― сделал. Это золотое правило каждого руководителя. Здесь мучительно столкновение перфекционизма и решительности, так как одно мешает другому. Конечно, все решения должны быть взвешены и обдуманы, но не слишком долго - ожидание может застопорить работу и вызвать волнение и неуверенность в коллективе. Умение быстро принимать верные решения нужно не только топ-менеджерам, но и рядовому сотруднику. Различие заключается в том, что за ошибку подчиненного, вероятность которой всегда существует, будет отвечать руководитель, причем ровно так же, как и за свою. Да, настоящий лидер должен обладать и решимостью, и интуицией, потому что возможность обдумать и взвесить имеется не всегда.
Многие руководители прибегают к так называемому "правилу трех гвоздей": выполнение задач нужно начинать только тогда, когда вам напомнили о нем три раза либо вы вспомнили сами. Другими словами, решение должно вызреть, как хорошее вино. Можно, конечно, и так, но не стоит опираться на эту теорию всегда, потому что риск упустить возможность слишком высок. Иногда отложенное по теории трех гвоздей решение может стоить вам клиента, а от этого, в свою очередь, может зависеть позиция компании на рынке. В идеале вы принимаете быстрое решение по теме, в которой хорошо разбираетесь, заведомо зная все детали ситуации. Однако это жизнь и такая возможность предоставляется далеко не всегда, особенно если вы занимаете высокую должность.
2. Один в поле не воин. Безусловно, в новом коллективе руководителю важно заручиться поддержкой. Сплотив команду вокруг себя, направив интересы всех на общее благо компании и приправив все это грамотной мотивацией, топ-менеджер может добиться отличных результатов.
Однако, чтобы заручиться поддержкой, придется также приложить усилия. Стоит узнать об интересах своих сотрудников и их мнения относительно развития компании. Проанализировать, что может их смущать, пугать или просто не понравиться, обдумать, как изменить это, и дать понять, что их труд очень важен для компании сегодня и без их вовлеченности успех невозможен. Главное - не переусердствовать, чтобы это не выглядело так, как будто вы подстраиваетесь под своих подчиненных. Беречь атмосферу внутри коллектива, конечно, важно, но не ценой собственной репутации. Если топ-менеджер принял решение, все должны понимать, что оно окончательное и нужна только поддержка и участие со стороны коллег. Без конфликтов не обойтись, но их не стоит бояться - порой в стрессовой ситуации обнажаются противоречия, которые помогут выстроить работу наиболее эффективно.
3. Выживают не самые сильные и не самые умные, а самые быстро адаптирующиеся к переменам. В большинстве случаев начальник одинаково сосредоточен как на краткосрочных целях, так и на долгосрочных, но только анализ далекого будущего позволит уловить первые признаки грядущих перемен. Адаптивность - то качество, которое поможет вам держать под контролем разные источники, любые сигналы и их изменения, а это, в свою очередь, выиграет вам время, чтобы подготовиться к переменам и продумать дальнейшие шаги, заранее проложить путь к будущим перспективам.
Вы можете быть гигантом среди лидеров, уничтожать конкурентов одним взглядом, вас могут боготворить ваши подчиненные, но если у вас отсутствует стратегическое мышление и вы не умеете просчитывать ситуации наперед, то рано или поздно вы потонете в куче беспрерывно наваливающихся на вас новых задач.
Вместе с дальновидностью и гибкостью стоит развить и умение правильно делегировать свои полномочия. Если отладить работу так, что поставленные подчиненным задачи не будут требовать постоянного контроля, то это освободит ваше же время для других задач, которые требуют участия начальника. Отрегулированная структура играет большую роль в оперативности и качестве принимаемых решений.
4. Сильный не боится брать на себя ответственность. Настоящий лидер не боится ни ошибок, ни их последствий, а поэтому может справиться с любым результатом и взять ответственность за неудачу на себя. Руководитель, который "спихивает" это на других, очень быстро теряет авторитет в глазах сотрудников. Бизнес - это всегда риск, бывают как взлеты, так и падения. Хочешь узнать человека? Посмотри на его реакцию в сложной ситуации. Вы должны быть готовы к любым результатам, принимать их и с оптимизмом и уверенностью идти дальше, ведь на вас смотрит вся команда.
5. Контролируйте эмоции. Эмоциональная стабильность является одним из основополагающих качеств успешного руководителя. Вы должны сохранять спокойствие и рассудительность в любой ситуации. Уравновешенность вызывает уважение - и не только среди коллег. Стресс и паника никогда не способствовали качественной работе, для этого нужна трезвая голова и чистый разум. Стрессоустойчивость - ключ к успешному руководству. Помимо своего состояния, начальник должен следить за состоянием своих подчиненных - "паника на корабле" к хорошему не приведет. Здесь важно уметь успокоить людей, поставив себя на их место и поняв, что именно тревожит коллектив и почему.
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