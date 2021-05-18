Что отличает успешных людей от всех остальных? - ФОТО

Каждый день тысячи людей размещают свои резюме на профильных сайтах в поисках работы. Безработный - не значит "неудачник" или "плохой специалист". Им может оказаться и опытный руководитель в поисках более выгодного предложения. Но так ли легко перейти с управленческой должности из одной компании на аналогичную в другую? Если соискатель справлялся со своими обязанностями на предыдущем месте работы, значит ли это, что он окажется эффективен в новом коллективе? Безусловно, собеседование как первое впечатление играет важную роль, но ни оно, ни тестовые задания не выявят сразу весь спектр способностей и потенциал человека. Несмотря на это, существуют определенные критерии, выделяющие успешных сотрудников, которые становятся эффективными топ-менеджерами.

1. Сказал ― сделал. Это золотое правило каждого руководителя. Здесь мучительно столкновение перфекционизма и решительности, так как одно мешает другому. Конечно, все решения должны быть взвешены и обдуманы, но не слишком долго - ожидание может застопорить работу и вызвать волнение и неуверенность в коллективе. Умение быстро принимать верные решения нужно не только топ-менеджерам, но и рядовому сотруднику. Различие заключается в том, что за ошибку подчиненного, вероятность которой всегда существует, будет отвечать руководитель, причем ровно так же, как и за свою. Да, настоящий лидер должен обладать и решимостью, и интуицией, потому что возможность обдумать и взвесить имеется не всегда.

Многие руководители прибегают к так называемому "правилу трех гвоздей": выполнение задач нужно начинать только тогда, когда вам напомнили о нем три раза либо вы вспомнили сами. Другими словами, решение должно вызреть, как хорошее вино. Можно, конечно, и так, но не стоит опираться на эту теорию всегда, потому что риск упустить возможность слишком высок. Иногда отложенное по теории трех гвоздей решение может стоить вам клиента, а от этого, в свою очередь, может зависеть позиция компании на рынке. В идеале вы принимаете быстрое решение по теме, в которой хорошо разбираетесь, заведомо зная все детали ситуации. Однако это жизнь и такая возможность предоставляется далеко не всегда, особенно если вы занимаете высокую должность.