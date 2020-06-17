7 увлекательных занятий, которые делают нас умнее

Мы можем улучшить свой интеллектуальный потенциал, и этот процесс может быть весьма увлекательным. Доказано, что развитие новых навыков приводит к созданию новых нейронных связей. Это, в свою очередь, позволяет мозгу работать быстрее и эффективнее.

Представляем 7 видов хобби, которые сделают вас умнее:

1. Игра на музыкальном инструменте.

Игра на музыкальном инструменте способствует развитию креативности, навыков аналитического мышления и мелкой моторики. Именно игра на музыкальных инструментах приводит к укреплению мозолистого тела, соединяющего полушария мозга.

Крепкое мозолистое тело, в свою очередь, способствует укреплению памяти, развитию навыков, связанных с умением решать проблемы и в целом улучшает работу мозга. При этом абсолютно не важно, сколько вам лет.

2. Чтение.

Чтение снижает стресс. Это, в свою очередь, улучшает ваше самочувствие и развивает все три вида интеллекта - эмоциональный, подвижный и кристаллизованный.

Как следствие, человек становится способным лучше решать различные задачи. Он начинает ясно видеть определенные закономерности и лучше понимать происходящие процессы.

Кроме того, чтение усовершенствует эмпатию - способность понимать чувства и эмоции других людей.

3. Регулярное выполнение физических упражнений.

Спорт время от времени - не в счет. А вот регулярное выполнение упражнений влияет на выработку нейротрофического фактора головного мозга (BDNF), протеина, стимулирующего и поддерживающего развитие нейронов.

Этот протеин улучшает память, концентрацию внимания и способность усваивать новые знания. Иными словами, речь идет об улучшении ясности ума.

А вот длительный пассивный образ жизни приводит к противоположному: он негативно влияет на работу мозга, препятствуя раскрытию его потенциала.

4. Изучение иностранного языка.

Вы пытаетесь улучшить память, разгадывая кроссворды? Забудьте об этом. Лучше начните изучать иностранный язык.

Результаты исследований говорят о том, что билингвы намного лучше решают различные "головоломки", нежели те, кто знает только один язык. Успех в изучении иностранных языков приводит к тому, что мозг начинает намного лучше справляться с любыми умственными задачами.

5. Принцип накопления знаний.

Будучи студентами, многие из нас зубрили материал непосредственно перед экзаменом. Проблема в том, что все эти знания растворяются вскоре после получения отметки. Почему? Потому что они никогда или очень редко необходимы нам на практике. То есть мы не повторяем зазубренный наспех материал много раз.

Одна из причин того, почему изучение иностранного языка способствует развитию интеллекта, заключается именно в этом: мы снова и снова повторяем различные слова, фразы и правила.

Вы можете применить принцип накопления знаний и в повседневной жизни, и на работе. Фиксируйте полезные знания, которые вы приобретаете.

Также вы можете выписывать полезные цитаты из читаемых книг. Можете делать обзоры лекций. Можете завести небольшой ежедневник, в который будете записывать все, что привлекло ваше внимание.

6. Игры, способствующие активной работе мозга.

Решение судоку, головоломок и ребусов, настольные и карточные игры тоже полезны. Таким образом улучшается нейропластичность мозга, совершенствуется навык видеть причинно-следственные связи, наши когнитивные способности в целом улучшаются.

Люди с хорошей нейропластичностью менее склонны к депрессии и тревожности. Их память работает лучше, и усваивают новые знания они быстрее.

7. Медитация.

Регулярные занятия медитацией улучшают концентрацию внимания. Исследования Гарвардской медицинской школы показали, что люди, которые медитируют, лучше отфильтровывают второстепенные задачи, фокусируясь на действительно важных вещах.

Также известно, что медитация усиливает приток крови к мозгу, улучшает как краткосрочную, так и долгосрочную память.