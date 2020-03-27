27 марта 2020

отправить статью
Управление временем - 3 главные ошибки

Карьера

10:00

  • 98
Управление временем - 3 главные ошибки
Как героини стритстайла носят цветочный принт этой весной? <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

26 марта 16:00

  • 334
Как героини стритстайла носят цветочный принт этой весной? - ФОТО
Как правильно обрабатывать селфи? - Урок Алессандры Амбросио

Опросы

26 марта 14:00

  • 306
Как правильно обрабатывать селфи? - Урок Алессандры Амбросио

27 марта 2020 10:00

Управление временем - 3 главные ошибки

Мы рассказываем, почему нельзя ссориться с коллегами и плясать под дудку начальника:

  • Тайм-менеджмент - это история не только и не столько про время: сегодня ещё большей необходимостью для каждого человека является умение управлять своим вниманием и своей энергией. Помните, что эффективность - это в первую очередь качество. Если вы три часа бьетесь над задачей, будучи абсолютно уставшим, лучше отложите ее на более позднее время: вполне возможно, что завтра проблема решится за пятнадцать минут.
  • Когда задачи ставятся человеку извне и он только реагирует на запросы других, ощущение низкого контроля над происходящим и отсутствие возможности проявить инициативу внутри своего графика добавляют стресса, ограничивают проявление собственной воли и снижают эффективность работы. Так что, как ни странно, в первую очередь подумайте о себе: вот увидите, дела пойдут в гору.
  • Не забывайте, что сегодня скорость выполнения той или иной задачи часто зависит от того, какие у вас отношения с коллегами. Человеческий фактор никто не отменял, поэтому в обязательном порядке работайте над качеством микроклимата в вашем коллективе (особенно если вы им руководите).

Вazaar.ru


Просмотров: 101

loading...

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Карьера

4 марта 15:00

  • 595
8 признаков неуверенности в себе, которые означают, что вы становитесь успешными

Карьера

28 февраля 10:00

  • 563
7 признаков того, что вы успешны

Карьера

31 января 14:00

  • 822
5 ментальных ловушек, в которые успешные люди не попадают