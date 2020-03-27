Управление временем - 3 главные ошибки

Мы рассказываем, почему нельзя ссориться с коллегами и плясать под дудку начальника:

Тайм-менеджмент - это история не только и не столько про время: сегодня ещё большей необходимостью для каждого человека является умение управлять своим вниманием и своей энергией. Помните, что эффективность - это в первую очередь качество. Если вы три часа бьетесь над задачей, будучи абсолютно уставшим, лучше отложите ее на более позднее время: вполне возможно, что завтра проблема решится за пятнадцать минут.

Когда задачи ставятся человеку извне и он только реагирует на запросы других, ощущение низкого контроля над происходящим и отсутствие возможности проявить инициативу внутри своего графика добавляют стресса, ограничивают проявление собственной воли и снижают эффективность работы. Так что, как ни странно, в первую очередь подумайте о себе: вот увидите, дела пойдут в гору.

Не забывайте, что сегодня скорость выполнения той или иной задачи часто зависит от того, какие у вас отношения с коллегами. Человеческий фактор никто не отменял, поэтому в обязательном порядке работайте над качеством микроклимата в вашем коллективе (особенно если вы им руководите).

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