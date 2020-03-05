10 вещей, которые мешают вам разбогатеть

ТРУДОГОЛИЗМ

Говорят, без труда не вытащить и рыбку из пруда, однако, если вы регулярно задерживаетесь в офисе после завершения рабочего дня, это зачастую совсем не приближает вас к богатству, а скорее отдаляет от него. Физическая и психологическая усталость имеют свойство накапливаться, так что, если трудовой процесс не может быть выстроен без вечных переработок, лучше поскорее заняться поисками нового места: когда 24 часа в сутки думаешь лишь о своих профессиональных задачах, ничего гениального изобрести или придумать для продвижения по карьерной лестнице просто не получится.

ПОСТОЯННАЯ ЭКОНОМИЯ

Если вы записываете каждую потраченную копейку в отдельную тетрадку и делаете то же самое с помощью специальных приложений на телефоне, хвалить за это стоит себя лишь заядлым шопоголикам - и никому больше. Потому что чрезмерная экономия в какой-то момент отбивает все желание активно трудиться: естественно, раз человек даже не может увидеть плодов от своей работы, у него скоро не останется никаких стимулов совершенствоваться. Да и вообще, лучше тратить силы на мысли о том, как заработать деньги, а не как их сэкономить.

ВСЕ ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ "ДА"

Выполнять указания начальства - это правильно и хорошо, но все в меру. Когда человек начинает браться за любое поручение, то вскоре его начинают воспринимать как простого функционера, а не как перспективного сотрудника. Его услуги начинают терять свою ценность, поэтому порой стоит напомнить руководству о своих личных желаниях, целях и амбициях. Не нужно этого бояться.

НЕУМЕНИЕ ЗАВОДИТЬ ДРУЗЕЙ

Одно из ключевых умений, которое необходимо для восхождения по социальной лестнице, - это, конечно, умение найти единомышленников и сплотить их вокруг себя или общей идеи. Без поддержки друзей и знакомых, без обширных контактов в той области, где вы желаете добиться успеха, практически невозможно реализовать себя и, таким образом, добиться успеха.

БОЯЗНЬ ОШИБОК

Многие люди воспринимают любой свой промах как катастрофу и глобальное поражение. Это категорически неправильно: стоит лишь прочесть воспоминания любого успешного человека, как становится очевидным простой факт - каждый из них принимал массу неверных решений, чтобы однажды наконец сделать правильный шаг и получить желаемое. Ни в коем случае нельзя сдаваться, даже когда кажется, что мир вокруг рухнул: пораженчество - черта характера, от которой надо стремиться избавиться любым способом.

ВЫБОР МГНОВЕННОЙ ВЫГОДЫ

Вы отдаете предпочтение временному фрилансу ради получения немедленного профита, и потому оставляете на полпути важную, но длительную работу? Что ж, это не самое мудрое решение: небольшие, но быстрые деньги - это хорошо, однако надо мыслить стратегически и отдавать предпочтение большим проектам, которые могут вывести вас на новый уровень в выбранной профессии. Иначе и глазом не успеете моргнуть, как время ускользнет из рук и удачные возможности останутся неиспользованными, а задумки - нереализованными.

ПОИСК ЛЕГКИХ ПУТЕЙ

Иногда, когда сил бороться с обстоятельствами нет, хочется согласиться на легкие пути - скажем, пойти на неплохо оплачиваемую работу без перспектив вместо того, чтобы за низкую зарплату трудиться над стоящим проектом, который может принести в будущем деньги. Но всегда стоит в такие моменты хотя бы на секунду остановиться и спросить себя: лет через 10 не буду ли я винить себя в том, что не занялся самореализацией ради того, чтобы комфортно жить и тратить зарплату на сиюминутные удовольствия? Как правило, увы, люди понимают, что выбрали не тот путь, слишком поздно.

НЕУМЕНИЕ ОТДЫХАТЬ

Кажется, что когда вы работаете без отдыха, то совершаете важный подвиг ради светлого будущего. Бывает, что и так, однако часто последующие проблемы со здоровьем и тотальная апатия сводят на нет все затраченные усилия, и уже не хочется ничего - ни денег, ни успеха. Соответственно, проделанная работа оказывается не то что напрасной, а даже вредной. Об этом всегда стоит помнить заядлым трудоголикам.

ДУМАТЬ, ЧТО УЧЕБА ТОЛЬКО ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

В нашем быстро меняющемся мире одним из важнейших навыков для человека, который хочет быть успешным, является постоянная работа над собой и саморазвитие. Не стоит думать, что чему-то новому можно (и стоит) учиться только в молодом возрасте: нет, сейчас, чтобы быть востребованным, надо непрерывно впитывать новые знания, разбираться в трендах и тенденциях и не стесняться пойти учиться на курсы в любом возрасте, если того требует профессия.

ЛЮБОВЬ К ДЕНЬГАМ

Наконец, не забывайте, что успешные люди никогда не ставили перед собой задачу заработать как можно больше денег. Деньги для них были всего лишь средством достижения более крупных и важных целей, например, самореализации и воплощения своего замысла в жизнь. Когда деньги становятся смыслом всей деятельности, вдохновению просто неоткуда взяться, да и радости несметные богатства мало кому приносят, так что для успеха крайне важна осмысленность тех результатов, которых вы хотите достичь.

Elle.ru

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