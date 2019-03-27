27 марта 2019

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Барбара Палвин стала &quot;ангелом&quot; Victoria’s Secret <span class="color_red">- ФОТО</span>

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27 марта 2019 10:00

Барбара Палвин стала "ангелом" Victoria’s Secret - ФОТО

Victoria's Secret объявили имя нового "ангела" - им стала модель из Венгрии Барбара Палвин. Поклонники модели аплодировали решению бренда: Барбара отличается от своих коллег по телосложению, хотя и не является моделью plus size.

  

Как сообщает Lady.Day.Az, первая съемка Барбары в новом назначении посвящена новой коллекции купальников. Барбара позирует в бикини и слитных моделях с животным принтом и ярких оттенках: от фуксии до бирюзы.

Н. Гасымова       

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