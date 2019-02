Танец Дженнифер Лопес на рояле и триумф Леди Гаги - Победители «Грэмми-2019» - ФОТО

В 61-й раз в Калифорнии прошла церемония "Грэмми". Пока на красной дорожке блистали Дженнифер Лопес, Хайди Клум, Анна Кендрик, Кэти Перри, в зале не находили себе места Леди Гага и другие номинанты музыкальной премии. К слову, Леди Гага победила сразу в нескольких номинациях, а еще вскоре порадует Брэдли Купера - их композицию Shallow в фильме "Звезда родилась" признали лучшим вокальным дуэтом. Главной же героиней вечера стала 49-летняя Джей Ло, устроившая грандиозное шоу с зажигательными танцами на рояле!

Список победителей в основных номинациях "Грэмми - 2019":

"Запись года"

I Like It - Карди Би, Bad Bunny & J Balvin

The Joke - Бренди Карлайл

This Is America - Чайлдиш Гамбино

Godʼs Plan - Дрейк

Shallow - Леди Гага, Брэдли Купер

All The Stars - Кендрик Ламар, SZA

Rockstar - Post Malone, 21 Savage

The Middle - Zedd, Maren Morri, Grey

"Песня года"

All The Stars - Кендрик Ламар, SZA

Booʼd Up - Ларранс Допсон, Джоель Джеймс, Элла Маи и Дижон МакФарлейн

Godʼs Plan - Дрейк

In My Blood - Шон Мендес

The Joke - Бренди Карлайл

The Middle - Zedd, Maren Morri, Grey

Shallow - Леди Гага, Брэдли Купер

This Is America - Чайлдиш Гамбино

"Лучший новый артист"

Chloe x Halle

Люк Комбс

Грета ван Флит

H.E.R.

Дуа Липа

Марго Прайс

Бебе Рекса

Джорджа Смит

"Альбом года"

Invasion Of Privacy - Карди Би

By The Way, I Forgive You - Бренди Карлайл

Scorpion - Дрейк

H.E.R. - H.E.R.

Beerbongs & Bentleys - Post Malone

Dirty Computer - Жанель Монэ

Golden Hour - Кейси Масгрейвс

Black Panter - Кендрик Ламар

"Лучшее вокальное поп-исполнение"

Colors - Бек

Havana (Live) - Камила Кабельо

God Is A Woman - Ариана Гранде

Joanne (Where Do You Think You're Goin'?) - Леди Гага

Better Now - Post Malone

"Лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом/группой"

Fall In Line - Кристина Агилера и Деми Ловато

Don't Go Breaking My Heart - Backstreet Boys

S Wonderful - Тони Беннет и Дайана Кролл

Shallow - Леди Гага и Брэдли Купер

Girls Like You - Maroon 5 и Карди Би

Say Something - Джастин Тимберлейк и Крис Стэплтон

The Middle - Zedd, Maren Morris & Grey

"Лучший вокальный поп-альбом"

Camila - Камила Кабельо

Meaning of Life - Келли Кларксон

Sweetener - Ариана Гранде

Shawn Mendes - Шон Мендес

Beautiful Trauma - Пинк

Reputation - Тейлор Свифт

"Лучшее рок-выступление"

Four Out Of Five - Arctic Monkeys

When Bad Does Good - Крис Корнелл

Made An America - Fever 333

Highway Tune - Greta Van Fleet

Uncomfortable - Halestorm

"Лучшая рок-композиция"

Black Smoke Rising - Джейкоб Томас Кисзка, Джошуа Михаэль Кисзка, Самуэль Франсис Кисзка, Дэниел Роберт Вагнер

Jumpsuit - Тайлер Джозеф

Mantra - Джордан Фиш, Мэттью Кин, Ли Малия, Мэттью Николс, Оливер Сайкс

Masseduction - Джек Антонофф, Энн Кларк

Rats - Том Далджети, A Ghoul Writer

"Лучший рок-альбом"

Rainier Fog - Alice In Chains

Mania - Fall Out Boy

Prequelle - Ghost

From The Fires - Greta Van Fleet

Pacific Daydream - Weezer

"Лучший альтернативный альбом"

Tranquility Base Hotel + Casino - Arctic Monkeys

Colors - Beck

Utopia - Бьорк

American Utopia - Дэвид Бирн

Masseduction - St. Vincent

"Лучшее R&B-выступление"

Long As I Live - Тони Брэкстон

Summer - The Carters

Y O Y - Лала Хатауэй

Best Part - H.E.R. и Дэниел Цезарь

First Began - Пи Джей Мортон

"Лучшее традиционное R&B-выступление"

Bet Ain't Worth The Hand - Леон Бриджес

Don't Fall Apart On Me Tonight - Бетти Лаветт

Honest - Major

How Deep Is Your Love - Пи Джей Мортон, Yebba

Made For Love - Чарли Уилсон и Лала Хатауэй

"Лучшая R&B-композиция"

Boo'd Up - Лоренс Допсон, Джоэлл Джеймс, Элла Май, Дижон Макфарлейн

Come Through And Chill - Джермейн Коул, Мигель Пиментель, Салаам Реми

Feels Like Summer - Дональд Гловер, Людвиг Йеранссон

Focus - Дархайл Кэмпер-младший, H.E.R., Justin Love

Long As I Live - Пол Баутин, Тони Брекстон, Антонио Диксон

"Лучший R&B-альбом"

Sex & Cigarettes - Тони Брекстон

Good Thing - Леон Бриджес

Honestly - Лала Хатауэй

H.E.R. - H.E.R.

Gumbo Unplugged - Пи Джей Мортон

"Лучшее рэп-выступление"

Be Careful - Карди Би

Nice For What - Дрейк

King's Dead - Кендрик Ламар, Jay Rock, Фьючер, Джеймс Блейк

Bubblin - Андерсон Пак

Sicko Mode - Трэвис Скотт, Дрейк Drake, Биг Хок, Свай Ли

"Лучший рэп-альбом"

Invasion of Privacy - Карди Би

Swimming - Мак Миллер

Victory Lap - Nipsey Hussle

Daytona - Pusha T

Astroworld - Трэвис Скотт

"Лучшее музыкальное видео"

APES*** - The Carters

This Is America - Дональд Гловер

I'm Not Racist - Джойнер Лукас, Бен Проул

Pynk - Жанель Монэ

Mumbo Jumbo - Tierra Whack

Н. Гасымова

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницы Lady.Day.Az в İnstagram и Facebook