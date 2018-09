Азербайджанский дизайнер представил свою коллекцию на Неделе моды в Нью-Йорке - ФОТО

Руфат Исмаил провел показ своей новой коллекции "Power of Fire" на Нью-Йоркской Неделе моды.

Он стал первым и единственным на сегодняшний день азербайджанским и турецким дизайнером, чьи коллекции были показаны на таких весомых в мире моды мероприятиях, как итальянская, дубайская, турецкая, иранская, бейрутская Недели моды. Коллекция Р. Исмаила была также представлена в Мекке мировой fashion-индустрии - в Pitti Uomo, а канал Fashion TV назвал его лучшим европейским дизайнером 2018 года. Теперь Руфат Исмаил успешно представил Азербайджан на Нью-Йоркской Неделе моды.

Показ коллекции Руфата Исмаила "Power of Fire" в рамках Нью-Йоркской Недели моды состоялся 7 сентября на легендарной мировой fashion площадке Springs Studio. Отметим, что модное дефиле бренда Р.Исмаила "Afffair" было официально включено в сетку мероприятий Нью-Йоркской Недели моды, что происходит впервые за историю не только азербайджанской, но и турецкой моды.

"Power of Fire" - это коллекция сезона весна/лето 2019 года, которая включит в себя 30 haute couture look'ов. В этом направлении я работаю впервые - вся коллекция создавалась вручную с использованием полудрагоценных камней и сложнейшей вышивки. В целом над ее созданием трудились около 40 человек. Горд тем фактом, что я первый азербайджанец, представляющий модную коллекцию на Нью-Йоркской Неделе моды, объявляя которую со сцены скажут - "Power of Fire" from land of fire Azerbaijan", - рассказал ранее в интервью Lady.Day.Az Руфат Исмаил.

Отметим, что в один день с показом Р.Исмаила состоялись показы Ральфа Лорена, Оскара де ла Рента, Вивьен Вествуд и других мировых дизайнеров.

Н. Гасымова

