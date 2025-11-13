13 ноября 2025

13 ноября 2025 11:50

Раскрыта смертельная опасность мытья головы в раковине салона красоты

Раскрыта смертельная опасность мытья головы в салоне красоты. Соответствующий материал публикует New York Post (NYP), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Речь идет о "синдроме салона красоты", который может возникнуть из-за сидения с запрокинутой головой у раковины. Отмечается, что кромка раковины нередко создает давление на шейные позвонки и снабжающие мозг кровеносные сосуды. Нахождение в таком положении может привести к повреждению или сжатию артерий, что нарушает кровоток и вызывает инсульт.

Американка Элизабет Смит рассказала, что в 2014 году мытье в салоне красоты повредило ей позвоночную артерию. В конечном итоге это привело к потере части двигательных навыков, нарушению зрения одного глаза и неустойчивой походке.


Просмотров: 106

