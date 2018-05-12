5 знаменитостей, которые никогда не дают автографы - ФОТО

Cкарлетт Йоханссон

Уверяет, что это занятие ей просто-напросто не нравится. "Вообще не вижу никакого смысла в автографах. Серьезно, даже селфи и то лучше - это хотя бы бывает весело", - рассказывает Скарлетт.

Миранда Керр

Йоханссон вторит и модель Миранда Керр, буквально на днях снова ставшая мамой. Она не просто всегда готова сфотографироваться с поклонниками, но и активно берет на себя функции фотографа: Керр - признанный мастер селфи, и на ее снимках все получаются просто отлично.

Джек Николсон

Пару лет назад актер пришел на хоккейный матч. Джек уже приготовился смотреть игру, как его буквально атаковали фанаты с просьбами дать автограф. Николсон и раньше не очень жаловал такие вещи, а после того случая и вовсе пообещал себе больше никогда не идти на поводу у поклонников своего творчества.

Крис Пратт

А вот Крис Пратт, например, если и дает автографы, то только настоящим фанатам. То есть к нему нельзя просто подойти на улице и попросить расписаться на постере: говорят, Крис знает своих самых преданных поклонников чуть ли не в лицо - и если ему кажется, что к нему пристает обычный зевака, от любого общения он отказывается.

Камерон Диас

А вот Камерон вроде и не прочь дать автограф - но только вот актриса давно усвоила одну простую вещь. "Понимаете, дело не в том, что мне сложно расписаться. Совсем нет. Просто если ты делаешь это для одного человека, совершенно закономерно попросит и вся толпа", - рассказывает Диас.

bazaar.ru