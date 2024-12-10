10 декабря 2024

10 декабря 2024 20:53

Ученые выяснили, чему мужчины завидуют женщинам, и наоборот

Исследователи из университета в Остраве (Чехия) провели любопытный опрос, который пролил свет на особенности зависти между мужчинами и женщинами. В опросе приняли участие 1 700 человек старше 15 лет, которых попросили честно ответить, чему именно они завидуют в противоположном поле.

Как передает Day.Az, подробности исследования опубликовал портал uznay.ru.

Результаты показали, что женщины испытывают зависть к высокой заработной плате мужчин, меньшим требованиям к внешности и более легкому карьерному росту. Представительницы прекрасного пола также отметили, что мужчины реже занимаются домашним хозяйством и имеют больше возможностей для отдыха.

Мужчины в свою очередь завидуют женской красоте и обаянию, которые, по их мнению, помогают женщинам легче достигать своих целей и влиять на окружающих. Кроме того, мужчины считают, что женщин реже осуждают за открытое проявление эмоций на публике.

Любопытно, что женщины завидуют мужской мышечной силе, выносливости, а также отсутствию менструаций, менопаузы и беременности. При этом мужчины признают способность женщин рожать и быть матерью значительным преимуществом.

Ученые проанализировали полученные ответы с помощью тематического анализа.


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