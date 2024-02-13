Измена измене рознь, Или о собственнических настроениях в любви - РАЗМЫШЛЕНИЯ Теймура Атаева

Автор: Теймур Атаев

Количество разводов в обществе увеличилось. Резко. Среди неофициально озвучиваемых причин - неверность одного из супругов.

Безусловно, ракурс измены всегда сопровождал человеческую жизнь. Другое дело, что если раньше восприятие мужчиной и женщиной этого явления как бы варьировалось, т. к. изначально очень часто фигурировала точка зрения, несколько смягчающая оценку "проделок" мужчин, на сегодня и сейчас ситуация в этом плане выравнялась, если можно так выразиться. Хотя, опять-таки, в определенных случаях женщина может как-то "не заметить" отдельные похождения любимого, а мужчины в абсолютном большинстве часто не прощают даже минимального действа.

И это извечный вопрос - по какой причине?

Ребро и право собственности на...

Справедливости ради, можно признать, что, в общем-то, эгоизм мужчины в "женском вопросе", а именно, отношение к любимой как к "собственности", имеет свою подоплеку. Но что, по субъективному мнению автора, подразумевается под этим понятием?

Как представляется, такое отношение вытекает из факта происхождения человека (по религии). Да, людей создал Творец. Но если вспомнить - как? Согласно Ветхому Завету, сначала появился мужчина. Затем "создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа" (Быт. 2: 22-23) Коран, в целом, не противоречит этому, т.к. Аллах "сотворил вас из одной души", "из одного человека, сотворил из него пару ему, создав "супругу, чтобы он нашел в ней покой (4: 1; 6: 98; 7: 189). А согласно одному из достоверных хадисов, пророк Мухаммад (да благословит и приветствует его Аллах) сказал: "(Всегда) обходитесь с женщинами хорошо, ведь, поистине, были они сотворены из ребра" ("Сахих" аль-Бухари, 1772).

Ну а что такое ребро? Это - часть грудной клетки, обеспечивающей дыхание, благодаря укрепленной внутри и снаружи дыхательной мускулатуре. Т.е. женщина - это воздух для мужчины, следовательно, неотъемлемая часть его организма. Тем более, что, поселив ее в Адаме, Господь фактически сформировал общий фон женщины. Т.к., "цементируя" ее из части адамового тела, Всевышний лишь придал внешний облик, ничего не добавив из "внешнего" материала.

Таким образом, исходя из теологического ракурса, можно уверенно придти к следующему знаменателю: женщина является не просто частью мужского тела, а важнейшей составляющей его организма. Именно отсюда, как усматривается, исходят "природно-собственнические" настроения мужчин в отношении любимых женщин, которых мужчина изначально воспринимает частью себя. Не дополнительной, а живущей в нем; постоянно находящейся с ним, где бы он ни был, сколько не отсутствовал физически. Вот потому, теряя ее (глобально и глубинно), мужчина как бы остается без важнейших клеток, лишаясь значительнейшей части самого себя.

Если преломить эту ситуацию в медицинском направлении, получается следующая картина. Даже мелкий скандал, приводящий к уходу жены от мужа к матери на какой-то период - это уже хирургический "перелом". Да, по ее возвращению кости постепенно срастаются, но при малейшем изменении климата боль начинает давать о себе знать.

Если жена уходит от мужа после развода (официоз, без наличия другого мужчины) - это тоже утеря какой-то части тела. Не особо, может, болезненно, в особенности, на первых порах. Но все же идентично гипертоническому кризу, соседствующему с присутствием горечи (подтачивающей боль).

В случае же прямой измены любимой мужчина подвергается не только моральному удару, но и испытыванию реальнейшей боли от фактической операции (без наркоза) по удалению важнейшего элемента организма.

Говоря другими словами, вполне очевидна действенность связки: ребро - жена - ее измена - утеря части себя. Еще и по той причине, что обладание замужней женщиной кем-либо со стороны приводит этого некто к упоению от собственной победы. Здесь уже фигурирует мужская психология, то бишь, взял жену с чужой территории - и ты победитель ее и мужа (но это тема отдельного исследования).

А как же забывчивость о "собственности"?

Допустим, что подумает читающая эти строки девушка. Но по какой причине муж периодически сам "отрезает" от себя какую-то часть организма, оказываясь с другой женщиной? Иногда на многомесячный период, иногда на часок-другой.

Возможно, для каждого такого случая имеется первопричина. В рамках статьи не анализируется связь длительная, т.к. это требует глубокого самостоятельного рассмотрения. Но что касается "одноразового" происшедшего события, здесь далеко не все так однозначно с точки зрения оценки ситуации как измены (в светском, так сказать, восприятии, т.к. религиозная ипостась в аспекте прелюбодеяния не предусматривает даже минимальной допустимости подобного, ведь любое проявление неверности приравнивается к греху). Но насколько сегодняшнее общество восприимчиво к постулатам? Наверное, вопрос риторический. А потому некоторые моменты оцениваются как вполне легальная часть "правильной" жизни. Автор абсолютно далек от цели призвать к осуждению или восприятию описываемой тенденции (да и без греха ли мы сами?). К тому же лишь Всевышний - вершитель судеб и Судия каждому из нас!

В данном случае отражается (к тому же в общих чертах) распространенный вопрос по поводу того, можно ли назвать изменой случайную связь? В целом, основная масса женатых мужчин убеждена: если один из них внезапно оказался перед фактом близости с какой-то девушкой без чувств ("одноразовая случайность"), эту ситуацию нельзя назвать предосудительной. Т.к. "после" отсутствует элементарное желание звонка на следующий день, не говоря уже о повторной встрече. Т.е. любимая остается любимой. Следовательно, происшедший эпизод мужчины за измену не принимают (да и немало жен также).

Естественно, ситуация такого рода ("одномоментная") разнится по вариациям: "по совету друзей (как в "Бриллиантовой руке") или, скажем, шалость во время мужского застолья ("Тебя как рыбу к пиву подают"). Так вот, абсолютное большинство мужчин убеждено, что если в этих проявлениях и фигурирует "левизна", то в соответствие с известным определением Ленина ее можно назвать "детской болезнью" (ну, или, левачеством-чудачеством).

Не будем спорить, легкий эгоизм, безусловно, присутствует. Но он равносилен как бы перекидыванию воланчика при игре в бадминтон на природе (в свое удовольствие). То есть здесь отсутствует подобие связи с любовницей, когда при наличии жены мужчина фактически ведет двойную жизнь, поддерживая постоянные отношения с еще одной женщиной.

Однако, в данном ракурсе также существуют свои тонкости. В общем-то, из-за любовницы бросает семью небольшой процент мужей. Да и неудивительно это: ведь семейный человек практически никогда не отдает себя любовнице полностью. Он лишь делится с нею тем, что в принципе не навредит семье. Душа ли это, физика - не суть принципиально. Факт, что основа основ принадлежит законной супруге. Конечно, с любовницей может присутствовать взрыв ощущений, сжигающая волна сладострастия - но, как бы ни обидно это было слышать "незаконной" женщине, здесь опять высвечивается некий эгоизм мужчины.

В то же время, раз уж прозвучал термин "физика", в заключение затронем еще один контекст измены. Наверняка, в плане любовного треугольника (любовного ли?) одним из самых распространенных вопросов (сомнений) является следующий. Не значительно ли более соответствующим ранжиру "мужская измена" является душевное неединение с супругой? Имеется ввиду, когда отсутствует физическая близость на стороне, но все помыслы и думы мужа направлены на другую. Когда ты живешь с супругой под одной крышей но, засыпая, думаешь не о ней или семейных проблемах, а мечтаешь о завтрашней встрече с некой женщиной (да и в течение дня хочешь просто уловить ее взгляд или услышать голос). При этом, физический контакт с ней может отсутствовать (по той или иной причине). Но, несмотря на это, твоя "официально" любимая и единственная в реалии не является таковой для тебя. Потому что мысленно и душевно ты ни на йоту не принадлежишь ей, как и не делишься с ней этими категориями.

Вот тут, наверное, и проявляются корни того самого сомнения - не есть ли фактической изменой душевно-сердечный "уход" мужа от супруги? Когда ты с любимой рядом, глаза в глаза, но глобально - не с ней. Не есть ли проявлением не "детской болезни левизны" именно этот "стиль" жизни - когда в объятиях вроде как любимой муж мечтает о другой? Ведь непосредственно в данном измерении происходит реальнейший обман чувств. Насмешка над преданностью и верностью, а, значит, надругательство над Любовью.

Да, конечно, любовь может пройти, чувства притупиться, когда хочется новизны ощущений, однако понимаешь, что обратной дороги нет. Но не честнее ли разорвать брачные узы, чтобы никого не обманывать и не играть со всеми? Читатель, возможно, усомнится - а как же ракурс "собственности" и "сердечной недостаточности"? Так важнейший нюанс тут в том и состоит, что в таком случае действует лишь небольшая терапия, без этапа необходимости использования хирургического вмешательства.

К слову, ислам ратует за сохранение брачных уз только в том случае, пока между супругами сохраняется обстановка любви, сердечности, дружелюбия или, по крайней мере, нормальные взаимоотношения. Кто-то может согласиться с таким подходом, кто-то нет. Но факт остается фактом - исключительно Любовь, подразумевающая верность и взаимоуважение, может двигать вперед семью и общество!

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