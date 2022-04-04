5 главных ошибок в общении с мужчиной

Множества глупых ссор, недомолвок и обид можно достаточно легко избежать. Для этого нужно всего лишь помнить о том, что не стоит говорить с мужчиной на женском языке. Мы выяснили, как обойтись без трудностей перевода.

Обычно, общаясь с мужчиной, женщины редко сознательно прикладывают усилия для того, чтобы быть правильно понятыми, и зря! В таком случае мы меряем представителей сильного пола по своей, женской, мерке, а потом разводим руками, отчаявшись "достучаться" до любимого. Почему это происходит? Ответ на этот вопрос есть у Алана и Барбары Пиз, авторов книги "Язык взаимоотношений. Мужчина и женщина".

Думать при мужчине вслух

Ум женщины запрограммирован на использование речи в качестве главного средства выражения. Если мужчине предстоят пять или шесть дел, он ограничится одной фразой: "Мне кое-что надо сделать, увидимся позже". Женщина же, скорее всего, перечислит собеседнику в случайном порядке все пять задач и упомянет о всех вариантах и возможностях (Я должна быть там-то, сделать то-то, но если не выйдет, зайду в другое место и так далее).

Почему это их раздражает:

Женский поиск решения вопроса, представляющий собой "мысли вслух", воспринимается мужчиной как бесконечная, а главное - утомительная болтовня, которую стоит пропускать мимо ушей, или того хуже - как призыв о помощи.

Работа над ошибками

Чтобы перестать думать о проблемах, для женщины существует только один способ - поговорить о них. Следовательно, когда вы рассказываете о своих делах, то не собираетесь передавать решение своих проблем другому и перекладывать свою ношу на чужие плечи. Расскажите об этой женской особенности любимому. А сами запомните, что мужское молчание не означает, что ему "все равно".

Вести разговор про несколько вещей одновременно



Информационный поток между левым и правым полушарием у женщины мощнее, и, кроме того, имеются специальные области мозга, отвечающие за речь: вот почему мы можем говорить о нескольких вещах одновременно - иногда одним предложением.

Почему это их раздражает:

Женская многоплановость устрашает мужчину, чей мозг может следить только за одной линией и обрабатывать единовременно информацию только на одну тему. Женщина же может начать с одного предмета, в середине предложения перескочить на другой, а затем без предупреждения вернуться к первому, попутно упомянув о чем-то совершенно постороннем. Мужчину это одурманивает и сбивает с толку.

Работа над ошибками

Если хотите, чтобы мужчина вас услышал и понял, не перескакивайте с предмета на предмет. Говорите только на одну волнующую вас тему.

Перебивать



Мужчины прерывают друг друга только тогда, когда настроены агрессивно или чувствуют конкуренцию. Для женщины же наоборот - постоянная подача реплик означает внимание к собеседнику. Но наши попытки перевести разговор в многоплановую беседу, чтобы произвести впечатление на мужчину, обречены на провал. Сильный пол воспринимает их как грубое вмешательство в свою речь.

Почему это их раздражает:

Фраза мужчины ориентирована на решение, и ему надо довести ее до конца, иначе разговор покажется ему бессмысленным. Он не может вести несколько линий в различные моменты разговора, и каждого, кто так поступает, он считает невежливым или расхлябанным.

Работа над ошибками

Пожалейте мужчин! Они говорят по очереди, поскольку могут либо говорить, либо слушать - делать и то и другое они не способны. Будьте снисходительны и дайте ему сказать все, что он хотел. Просто не перебивайте.

Говорить намеками



Разговор "вокруг да около" - чисто женская специализация и служит определенной цели: с помощью такого разговора легче наладить отношения и прийти к согласию с другими, поскольку в такой речи отсутствует агрессия, конфронтация и обходятся стороной разногласия. Он вполне отвечает роли хранительницы гнезда, которой надо поддерживать гармонию.

Почему это их раздражает:

Мужчин нервирует нехватка логики и целесообразности в разговоре, они обвиняют женщин в том, что те сами не знают, о чем говорят.

Работа над ошибками

Заранее предупреждайте, во сколько и о чем именно вы хотите поговорить, какой вопрос обсудить. Такой подход апеллирует к логике мужчины, отвечает структуре его мозга, позволяет ему почувствовать свою значимость и перекладывает решение проблемы на его плечи.

Не начинайте вопросы с "мог" или "мог бы": "Можешь ты" мужчина интерпретирует как "Способен ли ты?"и, следуя этой логике, отвечает "Да!" - он может, но эти слова для него с конкретным действием не связаны.

Кроме того, при такой постановке вопроса у мужчины складывается впечатление, что им манипулируют, обманом заставляя сказать "да".

Чтобы побудить мужчину к действию, спрашивайте в другой форме, например: "Ты мне позвонишь вечером?", подразумевая вопрос, занят ли он сегодня вечером. Мужчина ответит "да" или "нет". Лучше уж вам получить ответ "нет" на свой вопрос и знать, как пройдет вечер, чем услышать "да" на каждое "мог" и остаться в неопределенности. Мужчина, делающий предложение женщине, всегда скажет: "Выйдешь ли ты за меня замуж?", но никогда - "Могла бы ты выйти за меня замуж?".

Выражать обиду молчанием

Женщины используют слова, чтобы выказать участие и наладить отношения, и поэтому слова для нас своего рода награда. Мужчины устроены иначе и редко воспринимают всерьез "страшную женскую угрозу" - "Я перестану с тобой разговаривать".

Почему это их раздражает:

А кто сказал, что мужчину это раздражает? Такая угроза - для него отличная возможность отдохнуть от болтовни. По крайней мере, первые девять минут вашего молчания он воспринимает как нежданную премию в виде тишины, мира и покоя.

Работа над ошибками

Не торопитесь открыть рот и сказать что-нибудь раньше, чем истечет это время, как бы вам этого не хотелось, иначе мужчина не почувствует себя наказанным.

Woman.ru