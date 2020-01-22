10 истин об отношениях, которые стоит знать

1. Никто не собирается вас "спасать"

Несмотря на то, что мы видим в романтических фильмах, в реальном мире не существует парня, который вас спасет. Другие люди могут поддерживать нас в нашем путешествии по жизни, но они вовсе не обязаны "спасать" от проблем или делать нас счастливыми. Мы сами несем ответственность за свое счастье.

2. Вам тоже никого не "спасти"

Порой мы стремимся взять на себя роль этакой "спасительницы". Но реальность такова, что по-настоящему "спасти" себя человек может только сам. И то, если захочет.

3. Поддерживать и соглашаться - это разные вещи

В отношениях многие из нас путают понятия "поддержка" и "согласие". Мы думаем, что нежелание человека принять наше решение или точку зрения говорит о его нежелании нас поддержать. Но это не так. Вполне возможно, поддерживать кого-то, не соглашаясь с ним. Мы можем оставаться при своем мнении, даже если оно не находит одобрения у окружающих.

4. Поддерживать - не означает забыть о себе

То, что кто-то не выполняет все ваши требования, еще не означает, что он вас не поддерживает или является для вас плохим партнером. И вы не обязаны бежать на помощь, бросив все дела, как только партнер или кто-либо другой попросит об этом. Ставить на первое место собственные потребности - это вполне нормально.

5. Доверять первому впечатлению порой полезно

Майя Энджелоу писала: "Если кто-то показывает вам свое истинное "я", верьте ему". Однако по каким-то причинам когда кто-то вызывает у нас чувство тревожности, мы сознательно выбираем отрицание, надеясь, что этот человек каким-то магическим образом изменится.

Это неизменно ведет к разочарованию, обидам, грусти... Если при знакомстве человек показывает или рассказывает вам что-то о себе, верьте тому, что видите и слышите. Прислушивайтесь к себе и своим потребностям, чтобы избежать ложных надежд.

6. Настоящая любовь требует принятия

У каждого человека свой собственный путь, называемый жизнью. Иногда мы ищем глубокие и близкие отношения, однако партнер к этому еще не готов.

Мы должны быть искренними с собой, если хотим найти желаемое. Принимая собственные и чужие потребности, мы тем самым способствуем налаживанию более здоровой коммуникации и, в конечном итоге, более здоровых отношений.

7. Трудности - это вовсе не признак того, что пора расстаться

На самом деле, трудности могут говорить о необходимости установить еще более близкую связь с партнером. В каждых отношениях возникают конфликтные ситуации. Проблема же заключается в том, что иногда в разгаре ссоры мы начинаем сомневаться в правильности выбора партнера.

Важно быть готовым к решению проблемы, а не прятаться, если вы хотите развиваться одновременно и как личности, и как партнеры.

8. Счастье начинается с вас

Как правило, проблемы в отношениях необязательно связаны с действиями какой-либо из сторон. Иногда причина разногласий заключается в бездействии, то есть в том, что вы ничего не вкладываете в отношения.

Все происходящее в отношениях является результатом совместных усилий партнеров. Стоит остановиться и осознать, что все в этом мире является обменом, требующим действий двух сторон. А что приносите или не приносите в отношения лично вы?

9. Ваш "единственный" может вовсе не быть частью вашего путешествия

Хотя наша культура по-прежнему активно продвигает идею о том, что все мы обязательно встретим своего "единственного" или "родственную душу", важно понимать, что это не всегда так.

Некоторые из нас действительно встретят человека, с которым проживут вместе до последних дней. Других же ждет встреча с разными людьми, которые сыграют в их жизни важную роль. У каждого из нас свой уникальный путь. Будьте открытыми, и вы обязательно поймете, что подходит именно вам.

10. Отношения не вечны

Другие люди - это гости в нашей жизни. Некоторые из них приходят и тут же из нее уходят, а некоторые могут задержаться на многие годы, но затем все равно покинут нас. В любом случае от нас это не зависит.

Принятие самих себя - вот что способствует соблюдению постоянного баланса в условиях непрекращающегося движения.

Cluber.com.ua

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