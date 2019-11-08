Как понять, что он флиртует? - 6 признаков

Нередко простую вежливость противоположного пола мы путаем с флиртом, из-за чего можно оказаться в кране неловкой ситуации. Как определить наверняка, что мужчина заинтересован в вас и флиртует? Вот 6 главных признаков:

1. Он "позирует"

Да, да, как будто для фото. С вашим появлением он старается говорить четче, смеяться громче, держать спину прямо и занимать максимально выгодное положение, дабы невзначай продемонстрировать свои достоинства. Иными словами мужчина становится увеличенной, гиперболизированной версией себя.

2. Разворот и приближение

В беседе с девушками, которые их интересуют в качестве потенциальных партнеров, мужчины предпочитают, обращаясь к ним или слушая их, поворачиваться к ним всем телом, а не просто, к примеру, головой. При этом они также слегка подаются вперед, подсознательно желая сократить расстояние.

3. Он ищет повод для разговора

Даже если вы незнакомы. Даже если вы отвечаете односложно. Он найдет способ обратить на себя внимание и непременно заговорит с вами. И не один раз. Он будет искать темы для разговора, задавать дурацкие вопросы, заполнять неловкую тишину - в общем делать все, чтобы провести с вами немного больше времени.

4. Он смотрит вам прямо в глаза

Мужчины смотрят в глаза своим женщинам по трем причинам: чтобы они увидели в их глазах обожание в свой адрес, чтобы рассмотреть такую же заинтересованность в глазах женщины и чтобы продемонстрировать, что им нечего скрывать. Взгляд, прямой и уверенный, глаза в глаза - один из первых признаков флирта.

5. Он захочет вас коснуться

Едва ощутимо и заметно, одними подушечками пальцев, к ладони, плечу или заправит за ухо непослушный локон. Это прикосновение будет мягким, ненавязчивым, возможно даже непроизвольным - так дети немедленно притрагиваются к новой яркой игрушке, от которой у них начинают гореть глаза.

6. Он ищет встречи

И, пожалуй, самый очевидный признак: если просто вежливый мужчина не предпримет никаких шагов и с улыбкой распрощается с вами, флиртующий мужчина будет искать встречи с вами: возможно, предложит обменяться контактами или попросит найти его в соцсетях. Тут уж выбор за вами - продолжать ли приятное знакомство, или оставить все в плоскости невинного флирта.

Ivona.bigmir.net

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