7 августа 2018

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Итальянские каникулы 43-летнего Леонардо ДиКаприо и его 21-летней девушки <span class="color_red">- ФОТО</span>

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Итальянские каникулы 43-летнего Леонардо ДиКаприо и его 21-летней девушки - ФОТО
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7 августа 2018 09:13

Итальянские каникулы 43-летнего Леонардо ДиКаприо и его 21-летней девушки - ФОТО

Этим летом живописный Позитано пользуется особой популярностью среди знаменитостей. Здесь были замечены Сара Джессика Паркер, Дженнифер Энистон, Наталья Водянова и Даша Жукова. В курортном городе звезды проводят всего несколько дней, отправляясь дальше в круиз на роскошных яхтах вдоль Амальфитанского побережья. Среди прочих - Леонардо ДиКаприо и его новая пассия. Как известно, оскароносный актер питает особую слабость к моделям. Его новая возлюбленная - 21-летняя Камила Морроне, падчерица самого Аль Пачино. Девушка попала в объектив фотографов в леопардовом бикини и легком пляжном платье - выбор ДиКаприо можно понять.

bazaar.ru


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