7 вещей, которые всегда привлекают женщин

Все тренеры по взаимоотношениям твердо убеждены в одном - практически каждый мужчина имеет ложное представление о том, что именно привлекает женщин.

Мужчины с детства воспитываются ложным образом. Им говорят, что они должны уметь абстрагироваться, быть холодными и бесстрастными все 24 часа в сутки. Любое проявление мягкости воспринимается, как слабость.

Бессчётное количество раз крупные бизнесмены жаловались на то, что они потратили свои лучшие годы, силы и нервы для накопления крупного состояния, не сумев найти нужную женщину. В итоге, они начали понимать, что деньги - это стена, которая отделяет их от настоящего счастья. Богатство лишает человека характера, а это то, за что женщины любят мужчин.

Многие бизнесмены пытаются выйти из ситуации, покупая себе роскошные вещи. Они ищут возможность компенсировать свое время деньгами, которые на самом деле уже ничего не решают. Дорогие автомобили и прочие безделушки привлекут лишь корыстных хищниц, но никак не настоящую женщину.

Итак, если грубый характер и несметное богатство не смогут помочь вам найти любящую женщину, что же тогда сработает? Именно с этим мы и попытаемся разобраться!

Даже если вам не под силу соответствовать всем пунктам, то это в любом случае сэкономит вам время, деньги и нервы. Вы избавите себя от ежедневных эмоциональных проблем, с которыми можно столкнуться из-за нереализованной мечты.

7 вещей, которые женщины всегда будут привлекать:

1. Энергия

"Меня, правда, привлекают парни, которые знают, чего они хотят от жизни и следуют своей цели. Я очень люблю находиться рядом с такими людьми с такой энергией", - Джессика, 27 лет.

Женщин привлекают мужчины, которые имеют четкие цели и активно работают, чтобы достичь их.

Мужская энергия имеет направленный характер. Она похожа на большой валун, катящийся с холма. Его энергия фокусируется на одной точке, преодолевая все препятствия на своем пути. И именно это качество очень привлекает женщин.

Но энергия - это не та вещь, которая появляется сама по себе. Это то, что нужно открыть в себе, ставя перед собой конкретные цели.

Женщины с правильной моралью часто обращают внимание на мужчин, которые схожи с образом увлеченного художника. Такой человек страдает от своей мечты, потому что он стремится к идеалу. И даже большие деньги его не удовлетворяют. А теперь возьмем другой образ. Обычный человек, который начал работать там, куда его направили родители. Он не испытывает энтузиазма по этому поводу и чувствует себя потерянно. Он пренебрегает многими вещами, даже людьми.

Легко догадаться, какой из типов характера женщинам нравится больше. Поэтому многие мужчины ошибаются, ставя в приоритет лишь деньги. Энергия - в разы сильнее и эффективнее.

2. Присутствие

Каждый человек хочет чувствовать себя глубоко уважаемым. Он хочет, чтобы его замечали и понимали. И мало кто предпочтет потратить свое время на то, чтобы доказывать свою значимость и раскрываться перед кем-либо.

Когда дело доходит до того, что вы начинаете нащупывать связь с женщиной на эмоциональном уровне, ваше присутствие всегда будет означать больше, чем любые подарки.

Будучи полностью на стороне женщины, вы начнете уделять ей внимание с помощью поддержки в трудных ситуациях. Вы не упустите момент выслушать её. В любом случае, вы попытаетесь подарить ей ощущение полного присутствия.

Каждый мужчина или женщина хочет почувствовать заботу со стороны своего партнера. Все хотят, чтобы их ценили. И первый шаг на пути к этому - присутствовать рядом со своим партнером как можно чаще не только физически, но и эмоционально.

Хотите назвать это по-другому?

Как вы оцените свой уровень внимания той женщине, с которой находитесь рядом, в процентном соотношении? Всего 100%? Тогда вы не полностью дарите ей своё присутствие.

Выключите телевизор, спрячьте свой мобильный телефон и установите с женщиной прямой зрительный контакт, чтобы по-настоящему услышать её слова. Вот только в этом случае вы будете оказывать ей полное внимание. Такая фокусировка на глазах женщин заставляет их почувствовать слабость в коленках.

3. Юмор

Многие эксперты проводили опрос среди женщин, используя лишь один вопрос: "Какая самая важная черта, не связанная с физиологией, которая привлекает вас в парнях?"

Как вы думаете, какой был ответ? Правильно, чувство юмора.

Жизнь достаточно серьезна. Порой, она даже груба. Неудивительно, что женщины ценят легкость и игривость, которые их партнер проявляет с помощью чувства юмора.

Более того, многим девушкам нравится веселье! Зачем им тратить свое время на очередное проявление унылости в своей жизни.

4. Спонтанность

"Я бы встречалась с огнем, если бы это было возможно... он постоянен в своей температуре, но остается непредсказуемым и может перемещаться мгновенно", - Кэтти, 32 года

Предсказуемость - это смертельная черта для привлечения внимания.

Если она может предсказать каждое ваше слово, движение или дальнейшую эскалацию в секcуальном плане, тогда вам может понадобиться умение проявлять спонтанность в своей жизни.

Независимо от того, принимает ли это какую-то необычную форму, например, сказываясь на форме вашего свидания, оно напомнит вам обоим свежий бриз. Нечто новое всегда добавляет красок и создает яркие впечатления. Именно это и хотят ощутить женщины рядом с мужчиной.

5. Последовательность в жизни

Последовательность и преднамеренность - это то, что формирует тот образ жизни, который вы ведете в данный момент.

Легко сломаться. Легко оказаться не в форме. Легко завести отношения, которые не будут иметь дальнейшего развития и оставят вас обоих неудовлетворенными.

Сравнительно сложно достичь противоположного - богатства, отличной физической формы и обладания идеальными отношениями, которыми восхищались бы другие. Но это не значит, что это не осуществимо. На самом деле, множество людей достигают всех трех описанных аспектов в своей жизни.

Часть преднамеренности - это не просто стремление к определенным вещам, которые вы хотите добавить в свою жизнь. Это сияние пресловутого фонаря, который способен пробиться сквозь непреодолимую тьму. Это свет, который укажет вам на ваши собственные недостатки и лишний эмоциональный багаж.

Далеко не каждый может достичь всего и сразу. На протяжении жизни многие посещают специальных тренеров и находят источники для вдохновения для физического и эмоционального роста. Некоторые начинают отчаиваться из-за своей не сложившейся личной жизни. Поэтому секc-тренеры пользуются спросом. Но почему-то, не каждому удается достичь конкретного результата.

Потому что многие не понимают, что нужно взглянуть на себя со стороны по-новому и честно. Нужно четко выяснить для себя, какой багаж тянется за вами, нарушая вашу жизнь.

Сравните тех мужчин, которым удалось достичь всего желаемого с теми, кто, как правило, бесцельно плывет по жизни. Неудивительно, что женщины будут значительно больше обращать внимание на тех людей, у которых есть последовательно выполняемый план.

6. Лидерские качества

Не секрет, что женщин часто привлекают мужчины, которые демонстрируют явные способности к лидерству.

На первичном эволюционном этапе, способность вести за собой других больше всего привлекала окружающих. Но существует значительная разница между первобытным голодом и привлекательностью. Любовь и терпение - это совершенно другие чувства.

Не гордитесь своей способностью проявлять свою важность в офисе. Доминирование над собственными сотрудниками - это ложное преимущество.

Вместо этого, руководствуйтесь социальным интеллектом, добротой и отображением тех ценностей, которые люди хотят видеть.

Крепкое телосложение и огромные мускулы, которые держат всех в страхе - уже в прошлом. То, что привлекает других - это эмоциональный интеллект.

Он способен вести за собой окружающих вас людей.

7. Уязвимость

Вся сила, престиж, лидерские способности и юмор, которые вы можете совместить в себе, ни к чему вас не приведут в отношениях, о которых вы мечтаете. А все потому, что женщина хочет узнать вас с эмоциональной точки зрения.

Отношения являются катализатором личных изменений и роста. Но для того, чтобы получить с этого выгоду для отношений, вы должны позволить женщинам увидеть ваши слабости.

Приведем один жизненный пример. Мужчина гулял по парку со своей второй половинкой, и она спросила его: "Ты немного ранимый внутри, не так ли?"

Его первоначальный инстинкт состоял в том, чтобы противостоять тому, что было похоже на обвинение. Его первая мысль была похожа на: "Пффф, ты о чем говоришь? Нет конечно! Я одержал верх в триатлоне на прошлой неделе. Как я могу быть мягким и ранимым?".

Но когда он подумал более приземленно, он понял, что ничем не отличается от других людей. Ведь каждый в одно мгновение может ощутить слабость. Он когда-то плакал из-за незначительных мелочей. Он вспомнил, что часто беспокоился, если знал, что кто-то был ранен или болен. У него сжималось сердце всякий раз, когда умирал персонаж в каком-нибудь кино или телешоу. Он подумал, что был неправ. Что он все-таки немного мягок и раним.

Поэтому он ответил: "Да, я бы сказал, что раним немного. Большинство моих ранних детских воспоминаний связаны именно с острой эмоциональной реакцией на то, что происходило вокруг. Судя по всему, действительно мягок".

Откровенность этого момента не покидала пару на протяжении нескольких минут. На самом деле, мужчина ощущал облегчение от того, что он смог быть полностью честным со своей женщиной. Он почувствовал себя немного разоблаченным, и с тревогой ждал ответной реакции.

Она ответила: "Хорошо. Мне это очень нравится. Я просто хотела убедиться, что мне это не кажется. Что я не приписываю тебе надуманные качества".

Как привлечь женщин с характером

Как и в случае с секcуальностью/привлекательностью, не все эти пункты могут помочь в 100% случаях.

Многие люди задаются вопросом, как проявить себя с лучшей стороны, чтобы привлечь внимание женщины. И эта статья - ответ на вопрос.

Множество женщин обладает удивительными чертами характера. И мужчины хотят, чтобы эти неповторимые представительницы прекрасного пола обратили на них внимание. Чтобы они тоже нашли в грубой внешности что-то привлекательное. И следование 7-ми вещам помогло им найти свое счастье.

Самые дорогостоящие тренеры, которые помогают людям найти ответы на волнующие их вопросы, сказали бы вам тоже самое. Казалось бы, это банальные вещи, о которых можно было бы догадаться и так. Но все мы люди, и нам свойственно ошибаться. И поверьте, что нам очень приятно помогать людям испытывать новые эмоции, которые были скрыты от них по определенным причинам. 9 из 10 женщин скажут, вам, что никогда не встречали такого мужчину, как вы, если вы последуете нашим советам. Потому что эти простые вещи оказывают существенное влияние на восприятие вас как личности.

Поэтому обратите внимание на две или три вещи, которые вам могут даться не так сложно и в которых вы могли бы лучше всего себя проявить. И тогда вы увидите результат Ваша будущая жена (и общество в целом) ждет, когда вы станете на правильный путь, избавившись от ложных убеждений.

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