Как приготовить молоко с медом от кашля

Молоко с медом - отличное народное средство, которое помогает справиться с кашлем и уменьшить боль в горле.

С наступлением осени многие люди сталкиваются с такой неприятной проблемой, как боль в горле. Теплое молоко с медом великолепно помогает избавиться от кашля, причиной которого стали грипп, ОРВИ, ларингит или ангина. Это средство стимулирует выработку и отхождение мокроты, укрепляет иммунитет, чтобы организм смог как можно быстрее справиться с инфекцией.

Конечно, горло нужно лечить не только народными средствами, но молоко с медом помогает существенно облегчить неприятные симптомы простуды.

Молоко с медом и ванилью

1 стакан молока

1-2 ч.л. меда

1/2 ч.л. ванильного сахара

Приготовление: Нагреть молоко на плите или в микроволновой печи. Растворить в нем мед и ванильный сахар. Подавать сразу же.

Молоко с медом и корицей

1 стакан молока

1-2 ч.л. меда

щепотка молотой корицы

Приготовление: Нагреть молоко вместе с корицей, помешивая, чтобы она равномерно распределилась. Добавить мед по вкусу.

Молоко с медом и коньяком

1 стакан молока

1 ч.л. меда

1 ч.л. коньяка или рома

Приготовление: Нагреть молоко, добавить в него мед и алкоголь, хорошо перемешать.

Пряное молоко с медом

1 стакан молока

1 ст.л. меда

щепотка ванилина

щепотка молотой гвоздики

щепотка молотой корицы

щепотка молотого имбиря

щепотка молотой мускатного ореха

Приготовление: Смешать все ингредиенты в сотейнике, нагреть на небольшом огне, помешивая. Перелить в чашку и подавать.

Молоко с медом и содой от кашля

1 стакан молока

1 ч.л. меда

1/3 ч.л. соды

Приготовление: Смешать молоко, мед и соду, прогреть, чтобы напиток был теплым, но не обжигающим.

Молоко с медом и маслом какао от кашля

1 стакан молока

1 ч.л. меда

1/2 ч.л. масла какао

Приготовление: В теплое молоко нужно добавить мед и кусочек масла. Масло какао прекрасно смягчает горло, обволакивая его. Масло какао можно заменить сливочным.

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