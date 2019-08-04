Программа второй недели Фестиваля Узеира Гаджибейли - КультГид Lady.Day.Az

В Азербайджане с 18 по 30 сентября будет проходить Международный музыкальный фестиваль имени Узеира Гаджибейли.

Фестиваль проводится при организации Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры Азербайджана.

В этом году Фестиваль представит меломанам столицы концерты ведущих отечественных оркестров, а также оркестров из Китая и Турции. Порадуют публику своими выступлениями и известные отечественные и зарубежные солисты из США, России, Италии, Узбекистана, Беларуси, Болгарии, Украины, Грузии.

Lady.Day.Az представляет программу второй недели фестиваля:

Юбилейный вечер Солтана Гаджибекова

Где: в Азербайджанской государственной академической филармонии

Когда: 26 сентября в 19:00. Цена билетов: 10-40 AZN

В рамках Фестиваля согласно распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева "О праздновании 100-летия Солтана Гаджибекова" пройдет концерт в честь юбилея народного артиста СССР Солтана Гаджибекова, на котором выступят Азербайджанский государственный симфонический оркестр им. Уз. Гаджибейли и Азербайджанская государственная хоровая капелла.

За дирижерским пультом в этот вечер будет народный артист Азербайджана Фахраддин Керимов.

Художественный руководитель Капеллы - народная артистка Азербайджана Гюльбаджи Иманова.

Солистка вечера - известная пианистка Ульвия Гаджибекова.

Показ оперетты "Сильва" Имре Кальмана

Где: в Азербайджанском театре музыкальной комедии

Когда: 27 сентября в 19:00.

В главной роли выступит Маргарита Александрович (Беларусь)

"Королева чардаша" (в России традиционно называется "Сильва") - оперетта венгерского композитора Имре Кальмана, написанная им в 1915 году. Либретто Лео Штайна и Белы Йенбаха "Да здравствует любовь!".

Премьера оперы "Мехсети" Пике Ахундовой

Где: в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета

Когда: 27 сентября в 19:00. Цена билетов: 11-16 AZN

В рамках Фестиваля Узеира Гаджибейли состоится премьера оперы "Мехсети" современного композитора Пике Ахундовой.

Главную партию исполнит заслуженная артистка Азербайджана Инара Бабаева.

Концерт оркестра из Турции

Где: в Азербайджанской государственной академической филармонии

Когда: 27 сентября в 19:00. Цена билетов: 10-40 AZN

Государственный симфонический оркестр Чукурова выступит в Баку под управлением народного артиста Азербайджана, известного дирижера Ялчина Адигезалова.

Солировать будет исполнитель на танбуре Мурат Салим Токач.

В рамках концертной программы прозвучат произведения А. Меликова, Ф. Амирова, Ниязи, Э. Инала, У.Дж.Эркина, а также турецкие произведения для саза, которые прозвучат в исполнении симфонического оркестра.

Концерт симфонического оркестра Университета "Xəzər"

Где: в Университете "Xəzər"

Когда: 27 сентября в 19:00.

Симфонический оркестр университета выступит под управлением молодого дирижера Орхана Гашимова

Солировать будут лауреаты международных конкурсов Эльнара Мамедова (вокал), Зульфия Садыгова (ф-но), Ильхам Назаров (вокал), Махир Тагизаде (вокал), Джейла Сеидова (скрипка), Талех Яхъяев (вокал).

В рамках концертной программы прозвучат произведения В.А. Моцарта, Л. Делиба, Ш. Гуно, Р. Гаджиева, Т. Гулиева и др.

Показ балета "Жизель"

Где: в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета

Когда: 28 сентября в 19:00. Цена билетов: 11-16 AZN

"Фантастический балет" в двух актах композитора Адольфа Адана на либретто Анри де Сен-Жоржа, Теофиля Готье и Жана Коралли по легенде, пересказанной Генрихом Гейне вновь порадует бакинскую публику.

Главные партии в этот вечер исполнят заслуженная артистка Азербайджана Нигяр Ибрагимова и лауреат международных конкурсов артистов балета Станислав Ольшанский (Украина).

Показ оперы "Лейли и Меджнун"

Где: в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета

Когда: 29 сентября в 19:00. Цена билетов: 11-16 AZN

Первая опера во всем исламском мире, написанная Узеиром Гаджибейли в 1907 году по мотивам трагедии поэта XVI века Физули "Лейли и Меджнун", до сих пор пользуется популярностью среди ценителей оперного искусства и продолжает собирать аншлаги.

Традиционно оперу можно будет посмотреть в дни Фестиваля. В этот день главные партии исполнят народный артист Азербайджана Мансум Ибрагимов и заслуженная артистка Арзу Алиева.

Торжественная церемония закрытия Фестиваля

Где: в Азербайджанской государственной академической филармонии

Когда: 30 сентября в 19:00. Цена билетов: 10-40 AZN

Азербайджанский государственный симфонический оркестр им. Уз. Гаджибейли выступит на закрытии Фестиваля под управлением молодого дирижера Мустафы Мехмандарова

На концерте под названием "Тембр. Вселенная. Опера..." ("Tembr.Kainat.Opera...") выступят лауреаты международных конкурсов Эльнара Мамедова (Азербайджан-Россия), Регина Рустамова (Россия), Ильхам Назаров (Азербайджан), Махир Тагизаде (Азербайджан), Джабраил Идрисов (Узбекистан), Умид Исраилов (Узбекистан), Георгий Челидзе (Грузия).

В рамках концертной программы прозвучат арии из опер "Аршин мал алан" Узеира Гаджибейли, "Травиата", "Дон Карлос", "Аида", "Риголетто" Джузеппе Верди, "Богема", "Турандот", "Тоска" Джакомо Пуччини, "Свадьба Фигаро", "Дон Жуан" В. А. Моцарта, "Фауст" Шарля Гуно, "Севильский цирюльник" Джоаккино Россини, "Юлий Цезарь" Г.Ф. Генделя, "Орфей" К.В. Глюка, "Родина" Гара Гараева и Джовдета Гаджиева.

Франгиз Агаларова

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