Программа первой недели Фестиваля Узеира Гаджибейли - КультГид Lady.Day.Az

В Азербайджане с 18 по 30 сентября будет проходить Международный музыкальный фестиваль имени Узеира Гаджибейли.

Фестиваль проводится при организации Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры Азербайджана.

В этом году Фестиваль представит меломанам столицы концерты ведущих отечественных оркестров, а также оркестров из Китая и Турции. Порадуют публику своими выступлениями и известные отечественные и зарубежные солисты из США, России, Италии, Узбекистана, Беларуси, Болгарии, Украины, Грузии.

Lady.Day.Az представляет программу первой недели фестиваля:

Торжественное открытие Фестиваля

Где: в Азербайджанской государственной академической филармонии

Когда: 18 сентября в 19:00. Цена билетов: 15-50 AZN

В День национальной музыки в Филармонии состоится концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра им. У. Гаджибейли. За дирижерским пультом будет художественный руководитель и главный дирижер оркестра, народный артист Азербайджана Рауф Абдуллаев.

Солировать будет лауреат международных конкурсов, российский скрипач Сергей Догадин, который уже не в первый раз порадует бакинских меломанов своим исполнением.

В концертной программе прозвучат Увертюра из оперы "Кероглу" Узеира Гаджибейли, Симфония №6 Арифа Меликова, Концерт для скрипки с оркестром Яна Сибелиуса.

Концерт "Посвящение Солтану и Исмаилу Гаджибековым"

Где: в Бакинской музыкальной академии им. Уз. Гаджибейли

Когда: 19 сентября в 17:00.

Насыщенный концерт пройдет в концертном зале БМА. В нем примут участие Азербайджанский государственный струнный квартет, Азербайджанское государственное фортепианное трио, а также солисты: пианистки Ульвия Гаджибекова, Егяна Ахундова, Назакет Римази, Эльнара Кебирлинская, Татьяна Гараюсифли, Нариман Масимов, Айтадж Рзагулиева, Саида Тагизаде, вокалистки Гюльназ Исмайылова, Фарида Мамедова.

Дирижировать концертом будет выпускник Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, лауреат международных конкурсов Орхан Гашимов.

В концертной программе прозвучат произведения Солтана и Исмаила Гаджибековых.

Вечер мугама "Rast dünyası"

Где: в Международном центре мугама

Когда: 19 сентября в 19:00. Цена билетов: 20-70 AZN

В рамках Фестиваля меломаны смогут насладиться концертом ансамбля "Кенуль" ("Könül"). Солировать будут известные ханенде, народные артисты Азербайджана Айгюн Байрамова, Назакет Теймурова, Тейюб Асланов.

Показ оперы "Кероглу"

Где: в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета

Когда: 19 сентября в 19:00. Цена билетов: 11-16 AZN

Эта опера является жемчужиной национального оперного искусства и всегда собирает большую зрительскую аудиторию. Наряду с музыкой оперы "Кероглу", являющейся большой ценностью азербайджанского народа, спектакль также отличают красивые, монументально богатые декорации выдающегося художника Таира Салахова.

Главную партию в опере в этот день исполнит заслуженный артист Азербайджана Рамиль Гасымов.

Концерт барочного ансамбля "D` accordo"

Где: в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии

Когда: 19 сентября в 19:00. Цена билетов: 5-10 AZN

Концерт под названием "Путешествие в древнюю Европу" представит произведения Луиджи Боккерини, Жан-Филиппа Рамо, Георга Телемана и многих других композиторов.

Художественный руководитель ансамбля - Илаха Садиг-заде.

Солировать будет заслуженный артист Азербайджана Антон Ферштандт.

Концерт Евгения Авраменко

Где: в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии

Когда: 20 сентября в 19:00. Цена билетов: 5-10 AZN

У жителей и гостей Баку появится редкая возможность насладиться органной музыкой. Лауреат международных конкурсов Евгений Авраменко (Калининград, Россия) исполнит произведения И.С. Баха, А. Мирзоева, Д. Дианова, Х.А. Штамма, Дж. Талбен-Болла и др.

Концерт Филиппа Копачевского

Где: в Международном центре мугама

Когда: 20 сентября в 19:00. Цена билетов: 20-70 AZN

Известный российский пианист-виртуоз, лауреат международных конкурсов Филипп Копачевский исполнит произведения Ф. Шопена, И. Брамса, Э. Грига, Г. Гинзбурга

Ф. Копачевский является лауреатом восьми престижных международных конкурсов, в том числе, Х Международного конкурса пианистов имени Ф. Шуберта (Германия).

Его концерты регулярно проходят в Великобритании, Германии, США, Нидерландах, Франции, Италии, Греции, Польше, Испании и во многих городах России. Является участником большого числа международных музыкальных фестивалей.

Отметим, что это будет не первое его выступление в Баку.

Показ оперы "Богема"

Где: в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета

Когда: 21 сентября в 19:00. Цена билетов: 11-16 AZN

В рамках Фестиваля также будет показана опера "Богема" Джакомо Пуччини.

Партию Рудольфа исполнит ведущий солист Государственного академического Большого театра им. Алишера Навои, народный артист Узбекистана, лауреат международных конкурсов вокалистов Рамиз Усманов. Партию Марселя - ведущий солист Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси, заслуженный артист Беларуси, лауреат международных конкурсов вокалистов Владимир Громов.

В этот день партию Мими будет исполнять ведущая солистка Азербайджанского театра оперы и балета, заслуженная артистка республики, Президентский стипендиат Афаг Аббасова.

Дирижировать спектаклем будет Лоренцо Тазиери (Италия).

Концерт Оркестра народных инструментов

Где: в Азербайджанской государственной академической филармонии

Когда: 21 сентября в 19:00. Цена билетов: 10-40 AZN

Азербайджанский государственный оркестр народных инструментов в этот день выступит под управлением главного дирижера Российского государственного академического оркестра, маэстро Дмитрия Хохлова.

В концертной программе прозвучат произведения Уз. Гаджибейли, А. Меликова, Г. Гараева, М. Магомаева, М. Глинки, М. Мусоргского, П. Чайковского, В. Монти, Г. Динику, и др.

Вечер фортепианной музыки

Где: в Международном центре мугама

Когда: 22 сентября в 17:00. Цена билетов: 20-70 AZN

Итальянский музыкант родом из Сербии, Александр Гаджиев исполнит произведения Л.В. Бетховена - Соната №21 "Аврора", Ф. Листа - Фантазия-соната "Apres une lecture du Dante", С. Прокофьева - Соната №6.

Показ музыкальной комедии "Аршин мал алан"

Где: в Азербайджанском театре музыкальной комедии

Когда: 22 сентября в 19:00.

Последняя и самая популярная оперетта азербайджанского композитора Узеира Гаджибекова в 4 действиях до сих пор собирает аншлаги.

Выступление грузинской пианистки Хатии Буниатишвили

Где: во Дворце Гейдара Алиева

Когда: 22 сентября в 19:00. Цена билетов: 15-150 AZN

В этот вечер вместе с Азербайджанским государственным симфоническим оркестром под управлением Рауфа Абдуллаева выступит известная грузинская пианистка Хатия Буниатишвили.

В концертной программе прозвучат произведения Ниязи и Фикрета Амирова.

Показ балета "Насими"

Где: в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета

Когда: 22 сентября в 19:00. Цена билетов: 11-16 AZN

Премьера балета "Насими" Фикрета Амирова, посвященного 650-летию со дня рождения великого азербайджанского поэта, прошла в мае 2019 года и вызвала восторг у первых зрителей.

Спектакль повествует о судьбе Имадеддина Насими - великого поэта и мыслителя, оставившего глубокий след в многовековой художественной и философской мысли азербайджанского народа и о его жизни, являющейся символом мужества и верности своим убеждениям.

Балетмейстером-постановщиком спектакля является народная артистка Азербайджана, художественный руководитель балетной труппы Театра оперы и балета Камилла Гусейнова.

Автор либретто - Аждар Улдуз, музыкальный руководитель и дирижер балета - народный артист Азербайджана Ялчин Адигезалов, художник-постановщик спектакля - заслуженный художник Азербайджана Нусрет Гаджиев, художник по костюмам - народный художник республики Рафиз Исмайлов.

Концерт Государственного камерного оркестра

Где: в Азербайджанской государственной академической филармонии

Когда: 23 сентября в 19:00. Цена билетов: 15-50 AZN

Азербайджанский государственный камерный оркестр им. Г. Гараева выступит под управлением народного артиста Азербайджана Фахраддина Керимова. Солировать будут народный артист Азербайджана, известный пианист Мурад Адыгезалзаде и известная российская скрипачка Алена Баева.

В концертной программе прозвучат произведения А. Дадашова, К. Дженкинса, а также впервые в Баку прозвучат Концерт для скрипки со струнным оркестром "Concerto Cantabile" Р. Щедрина и "Minimax" для струнного квартета П. Хиндемита.

Концерт Оркестра из Китая

Где: в Азербайджанской государственной академической филармонии

Когда: 24 сентября в 19:00. Цена билетов: 10-40 AZN

Кунминский филармонический оркестр "Silk Road" выступит в Баку под управлением заслуженного артиста Азербайджана, лауреата международных конкурсов Эйюба Гулиева.

Солировать будут народный артист России, виолончелист Сергей Ролдугин, а также пианист Мирослав Культишев и трубач Исрафил Расулов.

В концертной программе прозвучат произведения Л. Гиминга, Х. Пенга, Д. Шостаковича, Й. Гайдна, Р. Штрауса.

Вечер виолончельной музыки

Где: в Международном центре мугама

Когда: 25 сентября в 19:00. Цена билетов: 20-70 AZN

В этот вечер выступят известная виолончелистка из Болгарии Величка Йолчева и народный артист Азербайджана, известный пианист Мурад Гусейнов.

В концертной программе прозвучат произведения И.С. Баха, С. Франка, И. Брамса, Л. Боккерини, Ж. Массне, Й. Гайдна, С. Рахманинова, К. Поппера, Ф. Шопена.

Концерт молодых музыкантов

Где: в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии

Когда: 25 сентября в 19:00. Цена билетов: 5-10 AZN

Проект Азербайджанской государственной академической филармонии "Gənclərə dəstək" примет участие в Фестивале.

В рамках проекта на сцене Кирхи выступят молодые солисты Натаван Гасанова (канон), Светлана Ахмедова (ф-но), Эмиль Гурбанов (тар), Айтан Бабаева (ф-но), Сура Руфат (скрипка), Джамала Абдинзаде (ф-но), Фируза Наджафзаде (ф-но), Севиндж Керимова (ф-но), Айтан Рустамова (кеманча), Гусейн Нагиев (кеманча) и Квартет канона Гимнации искусств при Азербайджанской национальной консерватории.

В концертной программе прозвучат произведения выдающихся азербайджанских композиторов, а также молодых композиторов.

Франгиз Агаларова