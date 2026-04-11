11 апреля 2026

11 апреля 2026 14:13

Стал известен улучшающий когнитивные функции у женщин продукт

Регулярное употребление говядины может быть связано с улучшением внимания, памяти и способности к обработке визуальной информации у молодых женщин. К такому выводу пришли исследователи, чья работа опубликована в журнале Frontiers in Nutrition, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Авторы отмечают, что дефицит железа - распространенная проблема среди женщин репродуктивного возраста, которая может негативно влиять на работу мозга. Железо участвует в переносе кислорода, синтезе нейромедиаторов и поддержании нормальной работы нервной системы, поэтому его нехватка может снижать когнитивные функции.

Говядина рассматривается как один из наиболее эффективных пищевых источников железа, поскольку содержит его в хорошо усваиваемой форме. Кроме того, в ней присутствуют витамин B12, цинк, холин и креатин - вещества, связанные с поддержанием памяти, концентрации и других когнитивных процессов.

Анализ данных показал, что у женщин с низким уровнем железа улучшение рациона, включая добавление говядины, может сопровождаться ростом когнитивных показателей. При этом исследователи подчеркивают, что для окончательных выводов необходимы более длительные и строго контролируемые исследования.


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровая еда

18 июня 2025 11:24

  • 3 469
Азербайджан частично отменил визовый режим с этой страной

Здоровая еда

21 марта 2025 14:25

  • 3 357
Роль питания в поддержании здоровья репродуктивной системы

Здоровая еда

17 декабря 2022 10:00

  • 5 793
Три правила для успешного похудения

Здоровая еда

24 ноября 2022 10:56

  • 7 827
9 cоветов диетолога

Здоровая еда

10 ноября 2022 12:45

  • 5 966
Правильное питание и его влияние на состояние кожи!

Здоровая еда

1 ноября 2022 12:15

  • 5 645
Что такое правильное питание?

Здоровая еда

24 октября 2022 14:30

  • 5 235
Здоровое Питание: принципы, правила и продукты

Здоровая еда

21 сентября 2022 12:46

  • 5 432
Диетолог назвал способ сделать пиццу полезной

Здоровая еда

17 августа 2022 11:13

  • 5 845
Ночной перекус: что съесть на ужин, чтобы весы порадовали утром

Здоровая еда

15 июня 2022 09:19

  • 6 230
Диета на гречке: из Греции — для грации!