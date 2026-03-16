Пристрастие к мясу повышает риск депрессии у женщин - Ученые

Ученые из Тегеранского университета медицинских наук обнаружили, что активное потребление животного белка связано с более высоким риском симптомов депрессии, тревожности и стресса у женщин. Результаты исследования опубликованы в журнале BMC Public Health, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании участвовали 489 женщин из Ирана. Ученые сравнивали количество животного и растительного белка в рационе добровольцев и оценивали, как оно связано с психоэмоциональным состоянием.

Женщины заполняли опросники о питании, а также проходили стандартизированный тест DASS-21, который позволяет выявлять симптомы депрессии, тревоги и стресса. Затем ученые учли другие факторы, которые могли повлиять на результаты - возраст, наличие вредных привычек, генетическую предрасположенность.

Анализ показал, что участницы с самой высокой долей животного белка в рационе значительно чаще сообщали о симптомах всех трех состояний. У женщин из этой группы вероятность признаков депрессии была выше в 2,6 раза, тревожности - в 1,8 раза, а стресса - в 3,7 раза по сравнению с теми, кто потреблял меньше пищи животного происхождения.

При этом растительный белок оказался статистически не связан ни с одним из изученных психических состояний. По мнению исследователей, такая разница может объясняться различиями в составе аминокислот, сопутствующих жиров и общем характере рациона.

Авторы подчеркивают, что работа не доказывает прямую причинно-следственную связь. Однако полученные результаты указывают на возможную роль источника белка в психическом здоровье.