Секрет красоты изнутри: как увеличение клетчатки в рационе улучшает кожу

Очень часто мы слышим о пользе клетчатки, но редко уделяем ей достаточно внимания в ежедневном рационе. А ведь продукты, богатые пищевыми волокнами, не только улучшают работу кишечника, но и помогают чувствовать себя энергичнее, способствуют контролю веса и даже снижают риск ряда заболеваний, передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома.

Почему мы получаем недостаточно клетчатки?

Главная причина - современные кулинарные привычки, в которых мало овощей, бобовых, цельнозерновых продуктов и фруктов. Мы часто выбираем обработанные продукты и готовим быстрые блюда. Но внести изменения гораздо проще, чем кажется!

Легкие и вкусные блюда с высоким содержанием клетчатки

Добавить в рацион больше пищевых волокон совсем несложно, если попробовать новые интересные рецепты. Пример - сочная теплая чечевичная салата с кудрявой капустой, ароматный суп с бобовыми или овсяная каша с фруктами и орехами. Такие блюда просты в приготовлении и очень разнообразят ежедневное меню.

Топ-5 советов для увеличения клетчатки в рационе

Завтракайте овсяной кашей с ягодами и орехами - идеальный старт дня. Добавляйте в еду семена (например, льна или чиа) - они не только богаты клетчаткой, но и отлично украсят готовое блюдо. Чаще готовьте овощные супы и салаты - чем ярче и разнообразнее овощи, тем выше питательная ценность. Включайте в меню цельнозерновой хлеб и макароны в разумных количествах. Используйте бобовые: фасоль, горох, нут и чечевицу можно добавлять в гарниры, супы и даже пасту.

Продукты - чемпионы по содержанию клетчатки

Продукт Клетчатка на 100 г Чечевица вареная 7,9 г Черная фасоль 8,7 г Кудрявая капуста 4,1 г Яблоко с кожурой 2,4 г Авокадо 6,7 г Овсяные хлопья 8,0 г Инжир свежий 2,9 г Миндаль 12,5 г

Пошаговый рецепт салата с чечевицей и кудрявой капустой

Этот салат не только вкусный, но и содержит более 10 г клетчатки на порцию.

Ингредиенты (на 2 порции):

чечевица (зеленая или коричневая) - 100 г (сухой)

кудрявая капуста (кейл) - 80 г

морковь - 1 шт.

яблоко - 1 шт.

авокадо - 0,5 шт.

красный лук - ⅓ шт.

семена тыквы или подсолнуха - 2 ст. л.

оливковое масло - 2 ст. л.

сок лимона - 2 ч. л.

соль, перец - по вкусу

Приготовление:

Промойте крупу, сварите до готовности (15-20 минут), откиньте на дуршлаг и остудите. Нарежьте кейл крупно, сбрызните лимонным соком, немного помните руками для мягкости. Морковь натрите крупной соломкой, яблоко и авокадо нарежьте кубиком, лук - тонкими полукольцами. В большой миске смешайте чечевицу, кейл, морковь, яблоко, авокадо и лук. Заправьте оливковым маслом, посолите, поперчите. Посыпьте сверху семенами и еще раз перемешайте.

Добавить больше клетчатки в рацион - несложно, если знать простые правила и использовать вкусные рецепты. Ощущение сытости, легкость в организме и хорошее пищеварение вас приятно порадуют.