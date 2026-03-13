13 марта 2026

13 марта 2026 17:06

Найден способ «переключить» клетки печени на сжигание жира

Полифенолы из китайской оливы могут снижать накопление жира в клетках печени и переключать их метаболизм с синтеза липидов на их расщепление. К такому выводу пришли ученые из Чжункайского сельскохозяйственного инженерного университета. Работаопубликована в журнале Frontiers in Nutrition, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В лабораторном эксперименте ученые использовали модель "жировой перегрузки": клетки печени HepG2 обрабатывали жирной кислотой, чтобы вызвать накопление липидов - состояние, напоминающее ранние стадии жировой болезни печени. Добавление экстракта китайской оливы приводило к заметному уменьшению внутриклеточного жира и уровня триглицеридов. Эффект усиливался по мере повышения концентрации вещества.

Молекулярный анализ показал, что экстракт подавлял активность генов, отвечающих за синтез жира, включая SREBP-1c, ACC1 и FASN. Одновременно усиливалась экспрессия генов, связанных с расщеплением и окислением липидов, - PGC-1α, PPARα и CPT-1A. Также исследователи зафиксировали активацию фермента AMPK, который играет ключевую роль в регуляции энергетического баланса клетки и может запускать процессы сжигания жира.

Кроме того, под действием экстракта снижалась экспрессия микроРНК miR-122 и miR-21 - молекул, участвующих в контроле липидного обмена и способных способствовать накоплению жира при избыточной активности.

Авторы подчеркивают, что результаты получены на клеточной модели, поэтому говорить о лечебном эффекте пока рано. Тем не менее данные указывают на потенциальную возможность использования полифенолов китайской оливы в разработке функциональных продуктов или добавок для поддержки здоровья печени. Для подтверждения эффективности необходимы дальнейшие исследования на животных и людях.


