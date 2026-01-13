13 января 2026

13 января 2026 19:16

Раскрыт неожиданный союзник похудения

Диетолог Дани Борхес заявил, что людям, которые хотят сбросить лишний вес, но при этом не могут отказаться от перекусов, между основными приемами пищи стоит употреблять попкорн.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, полезные свойства этого неожиданного союзника похудения он раскрыл в беседе с изданием Terra.

"Исследование, проведенное химическим факультетом Университета Скрантона в Пенсильвании, показало, что преимущество употребления попкорна заключается в том, что мы едим цельное необработанное зерно, что помогает насытиться и способствует снижению веса, подавляя неконтролируемую тягу к еде", - пояснил Борхес.

Кроме того, этот продукт богат полифенолами, которые борются со свободными радикалами и помогают предотвратить преждевременное старение. В то же время врач призвал избегать покупного попкорна, поскольку он содержит много сахара, соли и жира. Лучше готовить его дома с использованием натуральных приправ, посоветовал специалист.


Просмотров: 102

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровая еда

18 июня 2025 11:24

  • 3 182
Азербайджан частично отменил визовый режим с этой страной

Здоровая еда

21 марта 2025 14:25

  • 3 025
Роль питания в поддержании здоровья репродуктивной системы

Здоровая еда

17 декабря 2022 10:00

  • 5 494
Три правила для успешного похудения

Здоровая еда

24 ноября 2022 10:56

  • 7 519
9 cоветов диетолога

Здоровая еда

10 ноября 2022 12:45

  • 5 701
Правильное питание и его влияние на состояние кожи!

Здоровая еда

1 ноября 2022 12:15

  • 5 367
Что такое правильное питание?

Здоровая еда

24 октября 2022 14:30

  • 4 969
Здоровое Питание: принципы, правила и продукты

Здоровая еда

21 сентября 2022 12:46

  • 5 117
Диетолог назвал способ сделать пиццу полезной

Здоровая еда

17 августа 2022 11:13

  • 5 560
Ночной перекус: что съесть на ужин, чтобы весы порадовали утром

Здоровая еда

15 июня 2022 09:19

  • 5 839
Диета на гречке: из Греции — для грации!