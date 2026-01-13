13 января 2026

13 января 2026 11:40

Назван простой способ улучшить внешний вид кожи

Витамин С, полученный из пищи, эффективнее всего улучшает состояние кожи и усиливает выработку коллагена. К такому выводу пришли ученые Университета Отаго. Результаты исследования опубликованы в Journal of Investigative Dermatology (JID), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В эксперименте участвовали 24 здоровых взрослых из Новой Зеландии и Германии. В течение восьми недель они ежедневно съедали по два киви сорта SunGold - содержание витамина С в плодах составляло около 250 миллиграммов. До и после вмешательства у добровольцев брали образцы кожи и измеряли ее толщину, эластичность, скорость обновления клеток и защитные свойства.

После включения киви в рацион уровень витамина С в коже заметно вырос.

"Толщина кожи испытуемых повысилась, что указывает на усиление синтеза коллагена, а обновление клеток наружного слоя ускорилось. Кожа эффективнее получает витамин С именно через кровь, в то время как кремы плохо доставляют молекулу через внешний барьер", - уточнили ученые.

Хотя в работе использовали киви с высоким содержанием витамина С, аналогичный эффект можно ожидать и от других богатых этим витамином продуктов - цитрусовых, ягод, болгарского перца и брокколи.

По оценкам авторов, около 250 миллиграммов витамина С в день достаточно, чтобы поддерживать оптимальный уровень в плазме. Однако организм не способен создавать запас этого вещества, поэтому исследователи рекомендуют придерживаться правила "пять порций овощей и фруктов в день", включая хотя бы одну порцию богатого витамином С продукта.


Просмотров: 101

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровая еда

18 июня 2025 11:24

  • 3 175
Азербайджан частично отменил визовый режим с этой страной

Здоровая еда

21 марта 2025 14:25

  • 3 020
Роль питания в поддержании здоровья репродуктивной системы

Здоровая еда

17 декабря 2022 10:00

  • 5 488
Три правила для успешного похудения

Здоровая еда

24 ноября 2022 10:56

  • 7 513
9 cоветов диетолога

Здоровая еда

10 ноября 2022 12:45

  • 5 696
Правильное питание и его влияние на состояние кожи!

Здоровая еда

1 ноября 2022 12:15

  • 5 361
Что такое правильное питание?

Здоровая еда

24 октября 2022 14:30

  • 4 964
Здоровое Питание: принципы, правила и продукты

Здоровая еда

21 сентября 2022 12:46

  • 5 112
Диетолог назвал способ сделать пиццу полезной

Здоровая еда

17 августа 2022 11:13

  • 5 555
Ночной перекус: что съесть на ужин, чтобы весы порадовали утром

Здоровая еда

15 июня 2022 09:19

  • 5 832
Диета на гречке: из Греции — для грации!