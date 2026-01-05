5 января 2026

5 января 2026 17:05

Назван нутриент, недостаток которого во время беременности может повлиять на ум ребенка

Вегетарианство может привести к недостатку Омега 3-6. Это особенно опасно во время беременности, так как может повлиять на умственные способности ребенка, рассказала "Газете.Ru" врач-диетолог Отделения гинекологической эндокринологии НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Минздрава РФ Юлия Москвичева, передает Day.Az.

"Несмотря на то, что омега-3 содержатся в орехах и семенах, растительных маслах и вегетарианцы используют эти продукты в питании, исследования показывают, что не всегда этого бывает достаточно. Значимые источники полиненасыщенных жирных кислот - жирная морская рыба и морепродукты. Недостаток омега-3 у матери может негативно повлиять на когнитивные способности ребенка", - отметила доктор.

Врач также подчеркнула, что перечисленные риски не должны пугать будущих мам, но должны настраивать на серьезное отношение к питанию.

"Часто вегетарианки - это женщины, которые внимательно следят за своим здоровьем и следуют рекомендациям специалистов. Прием витаминно-минеральных комплексов и специального питания для будущих мам помогает закрыть все дефициты", - заключила врач.


