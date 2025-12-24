24 декабря 2025

24 декабря 2025 10:11

Диетолог призвал обзавестись шестью привычками в 2026 году

Диетолог Дурвал Рибас Фильо заявил, что в 2026 году необходимо обзавестись шестью привычками, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, их он перечислил в разговоре с изданием Terra.

Во-первых, Фильо призвал полностью пересмотреть рацион. Так, нужно отказаться от ультрапереработанных продуктов в пользу фруктов, овощей, бобовых, цельного зерна, нежирного мяса и орехов. Вторая привычка, которой стоит обзавестись, - планирование меню. Это необходимо, чтобы снизить потребление быстрых в приготовлении, но бедных питательными веществами блюд, пояснил врач.

В-третьих, врач призвал пить много воды, поскольку она улучшает пищеварение, концентрацию внимания, состояние кожи и даже настроение. Кроме того, для улучшения как физического, так и психического самочувствия стоит больше двигаться. Двумя заключительными привычками Фильо назвал сокращение потребления сахара и чтение надежных источников информации о правильном питании, которые помогут составить рацион.


Просмотров: 144

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровая еда

18 июня 11:24

  • 3 062
Азербайджан частично отменил визовый режим с этой страной

Здоровая еда

21 марта 14:25

  • 2 881
Роль питания в поддержании здоровья репродуктивной системы

Здоровая еда

17 декабря 2022 10:00

  • 5 359
Три правила для успешного похудения

Здоровая еда

24 ноября 2022 10:56

  • 7 385
9 cоветов диетолога

Здоровая еда

10 ноября 2022 12:45

  • 5 579
Правильное питание и его влияние на состояние кожи!

Здоровая еда

1 ноября 2022 12:15

  • 5 238
Что такое правильное питание?

Здоровая еда

24 октября 2022 14:30

  • 4 843
Здоровое Питание: принципы, правила и продукты

Здоровая еда

21 сентября 2022 12:46

  • 4 979
Диетолог назвал способ сделать пиццу полезной

Здоровая еда

17 августа 2022 11:13

  • 5 428
Ночной перекус: что съесть на ужин, чтобы весы порадовали утром

Здоровая еда

15 июня 2022 09:19

  • 5 685
Диета на гречке: из Греции — для грации!