17 декабря 2025

17 декабря 2025 09:08

Популярный молочный продукт повлиял на процессы обновления костей

Две порции греческого йогурта в день на фоне умеренных тренировок у людей старше 55 лет почти не изменили состав тела, но сопровождались сдвигами в маркерах костного обмена и воспаления.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, к такому выводу пришли авторы пилотного рандомизированного исследования, опубликованного в журнале Nutrients.

В исследовании участвовали 48 человек старше 55 лет. Часть из них регулярно занималась в общественной фитнес-программе, часть вела малоподвижный образ жизни. Участники из "йогуртных" групп добавляли в рацион два раза в день по 175 граммов греческого йогурта - источника белка и кальция - и в течение восьми недель сдавали анализы крови и проходили оценку состава тела.

У тренирующихся, которые ели йогурт, исследователи зафиксировали рост маркера костной резорбции CTX-I - возможный признак активизации обновления костной ткани на раннем этапе. У нетренирующихся участников, которые тоже ели йогурт, наблюдалось резкое снижение уровня интерлейкина-6, ключевого маркера хронического воспаления, тогда как у физически активных людей показатели воспаления в целом оставались стабильными.

Авторы подчеркивают, что работа носит пилотный характер и длилась недолго, поэтому выводы следует интерпретировать осторожно. Тем не менее результаты показывают, что сочетание питания и физической активности может по-разному влиять на кости и воспалительные процессы у пожилых людей, а для оценки долгосрочной пользы греческого йогурта нужны более масштабные и продолжительные исследования.


Просмотров: 125

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровая еда

18 июня 11:24

  • 3 016
Азербайджан частично отменил визовый режим с этой страной

Здоровая еда

21 марта 14:25

  • 2 829
Роль питания в поддержании здоровья репродуктивной системы

Здоровая еда

17 декабря 2022 10:00

  • 5 313
Три правила для успешного похудения

Здоровая еда

24 ноября 2022 10:56

  • 7 341
9 cоветов диетолога

Здоровая еда

10 ноября 2022 12:45

  • 5 535
Правильное питание и его влияние на состояние кожи!

Здоровая еда

1 ноября 2022 12:15

  • 5 193
Что такое правильное питание?

Здоровая еда

24 октября 2022 14:30

  • 4 798
Здоровое Питание: принципы, правила и продукты

Здоровая еда

21 сентября 2022 12:46

  • 4 933
Диетолог назвал способ сделать пиццу полезной

Здоровая еда

17 августа 2022 11:13

  • 5 386
Ночной перекус: что съесть на ужин, чтобы весы порадовали утром

Здоровая еда

15 июня 2022 09:19

  • 5 628
Диета на гречке: из Греции — для грации!