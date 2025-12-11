11 декабря 2025

11 декабря 2025 15:37

Перечислены укрепляющие суставы зимой продукты

Суставы с наступлением холодов становятся более уязвимыми, предупредила врач-диетолог Людмила Денисенко.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, в беседе с KP.RU она перечислила продукты, укрепляющие суставы в холодное время года.

Чтобы поддержать здоровье суставов, врач рекомендовала включить в рацион мясо и рыбу: курицу, индейку, минтай, судак и горбушу. По словам Денисенко, они содержат белок, важный для синтеза аминокислот и восстановления тканей, а также цинк, который необходим для поддержания соединительной ткани.

Доктор добавила, что для суставов также очень важен витамин С, поскольку он участвует в выработке коллагена, укрепляет суставы и снижает воспаление. Денисенко рассказала, что его можно получать из ягод и фруктов: черной смородины, яблок, облепихи, клубники, черники и вишни, а зимой - из квашеной капусты, красного перца и шиповника.

Кроме того, для здоровья суставов полезны мукополисахариды - вещества, входящие в состав хрящевой ткани, которые можно получать из морепродуктов, рыбы семейства лососевых, наваристой ухи, ламинарии, а также блюд с желатином, заключила специалистка.


Просмотров: 122

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровая еда

18 июня 11:24

  • 2 966
Азербайджан частично отменил визовый режим с этой страной

Здоровая еда

21 марта 14:25

  • 2 772
Роль питания в поддержании здоровья репродуктивной системы

Здоровая еда

17 декабря 2022 10:00

  • 5 258
Три правила для успешного похудения

Здоровая еда

24 ноября 2022 10:56

  • 7 278
9 cоветов диетолога

Здоровая еда

10 ноября 2022 12:45

  • 5 481
Правильное питание и его влияние на состояние кожи!

Здоровая еда

1 ноября 2022 12:15

  • 5 141
Что такое правильное питание?

Здоровая еда

24 октября 2022 14:30

  • 4 743
Здоровое Питание: принципы, правила и продукты

Здоровая еда

21 сентября 2022 12:46

  • 4 877
Диетолог назвал способ сделать пиццу полезной

Здоровая еда

17 августа 2022 11:13

  • 5 330
Ночной перекус: что съесть на ужин, чтобы весы порадовали утром

Здоровая еда

15 июня 2022 09:19

  • 5 567
Диета на гречке: из Греции — для грации!