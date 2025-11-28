28 ноября 2025

28 ноября 2025 10:05

Назван идеальный продукт для укрепления здоровья

Гастроэнтеролог Сергей Вялов назвал творог идеальным продуктом для укрепления здоровья.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, о его полезных свойствах врач рассказал россиянам в своем Telegram-канале.

"Творог является уникальным продуктом, сочетающим в себе высококачественный белок, кальций и другие важные нутриенты. Современные исследования подтверждают его многогранную пользу для организма: казеиновый белок обеспечивает длительное питание мышц, кальций укрепляет костную ткань, а пробиотические культуры поддерживают здоровье микрофлоры кишечника", - объяснил Вялов.

По его словам, творог лучше есть вечером, так как он стимулирует синтез мышечного белка на протяжении всей ночи без риска возникновения изжоги. "Исследования опровергают распространенные мифы о гормонах в твороге и подтверждают его благотворное влияние на метаболизм, нервную систему и даже здоровье печени", - добавил доктор. При этом он подчеркнул, что обезжиренный вариант лучше не употреблять, поскольку питательные вещества будут плохо усваиваться.


