В ягодах нашли вещества, укрепляющие кости

Химические соединения полифенолы в составе ягод потенциально способны поддерживать минеральную плотность костей и снижать воспаление в костной ткани. К такому выводу пришли ученые Университета Милана и Университета Павии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Ученые проанализировали 19 ранее опубликованных работ - от клинических исследований до экспериментов на животных и клеточных моделях - чтобы оценить влияние ягодных соединений на состояние костей. Особое внимание они уделили антоцианам. Последние представляют собой разновидность полифенолов - природных антиоксидантов, которые содержатся в растениях и помогают защищать клетки от воспалительного и оксидативного стресса. Антоцианы придают ягодам насыщенные синие, фиолетовые и красные оттенки.

В наблюдательных работах более высокое потребление антоцианов было связано с увеличением минеральной плотности костей (BMD). В небольших клинических испытаниях с применением черники и черной смородины также отмечались умеренные улучшения BMD и отдельных маркеров костного обмена. Однако данные оказались непоследовательными и отличались в зависимости от методологии.

В лабораторных экспериментах эффект был выражен четче: экстракты ягод снижали активность остеокластов - клеток, разрушающих костную ткань, - и усиливали работу остеобластов, участвующих в ее формировании. Кроме того, полифенолы помогали защищать кость от воспалительных процессов и воздействия свободных радикалов.

Тем не менее авторы подчеркивают, что доказательств пока недостаточно - клинические исследования ограничены малыми выборками и коротким периодом наблюдения.

"Ягоды в рационе можно рассматривать лишь как потенциально полезное дополнение к стандартной профилактике остеопороза, а не как основную самостоятельную меру", - заключили ученые.