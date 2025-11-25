25 ноября 2025

25 ноября 2025 16:00

В ягодах нашли вещества, укрепляющие кости

Химические соединения полифенолы в составе ягод потенциально способны поддерживать минеральную плотность костей и снижать воспаление в костной ткани. К такому выводу пришли ученые Университета Милана и Университета Павии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Ученые проанализировали 19 ранее опубликованных работ - от клинических исследований до экспериментов на животных и клеточных моделях - чтобы оценить влияние ягодных соединений на состояние костей. Особое внимание они уделили антоцианам. Последние представляют собой разновидность полифенолов - природных антиоксидантов, которые содержатся в растениях и помогают защищать клетки от воспалительного и оксидативного стресса. Антоцианы придают ягодам насыщенные синие, фиолетовые и красные оттенки.

В наблюдательных работах более высокое потребление антоцианов было связано с увеличением минеральной плотности костей (BMD). В небольших клинических испытаниях с применением черники и черной смородины также отмечались умеренные улучшения BMD и отдельных маркеров костного обмена. Однако данные оказались непоследовательными и отличались в зависимости от методологии.

В лабораторных экспериментах эффект был выражен четче: экстракты ягод снижали активность остеокластов - клеток, разрушающих костную ткань, - и усиливали работу остеобластов, участвующих в ее формировании. Кроме того, полифенолы помогали защищать кость от воспалительных процессов и воздействия свободных радикалов.

Тем не менее авторы подчеркивают, что доказательств пока недостаточно - клинические исследования ограничены малыми выборками и коротким периодом наблюдения.

"Ягоды в рационе можно рассматривать лишь как потенциально полезное дополнение к стандартной профилактике остеопороза, а не как основную самостоятельную меру", - заключили ученые. 


Просмотров: 151

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровая еда

18 июня 11:24

  • 2 854
Азербайджан частично отменил визовый режим с этой страной

Здоровая еда

21 марта 14:25

  • 2 642
Роль питания в поддержании здоровья репродуктивной системы

Здоровая еда

17 декабря 2022 10:00

  • 5 139
Три правила для успешного похудения

Здоровая еда

24 ноября 2022 10:56

  • 7 158
9 cоветов диетолога

Здоровая еда

10 ноября 2022 12:45

  • 5 368
Правильное питание и его влияние на состояние кожи!

Здоровая еда

1 ноября 2022 12:15

  • 5 026
Что такое правильное питание?

Здоровая еда

24 октября 2022 14:30

  • 4 629
Здоровое Питание: принципы, правила и продукты

Здоровая еда

21 сентября 2022 12:46

  • 4 753
Диетолог назвал способ сделать пиццу полезной

Здоровая еда

17 августа 2022 11:13

  • 5 211
Ночной перекус: что съесть на ужин, чтобы весы порадовали утром

Здоровая еда

15 июня 2022 09:19

  • 5 431
Диета на гречке: из Греции — для грации!