18 ноября 2025

18 ноября 2025 11:50

Названа диета, способная облегчить мигрень

Ученые из Американского университета выяснили, что снижение потребления глутамата помогает уменьшить частоту мигреней. Результаты исследования представлены на ежегодном собрании Общества нейробиологов в Сан-Диего (SfN), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Глутамат - распространенный компонент усилителей вкуса и возбуждающий нейромедиатор. В пищу он попадает из переработанных продуктов, а также из натуральных источников - томатов и грибов. Поскольку в нервной системе глутамат участвует в передаче болевых сигналов, его избыток рассматривают как возможный фактор усиления чувствительности мозга.

В исследовании участвовали ветераны Войны в Персидском заливе (1990-1991)", которые чаще других страдали от мигрени. Первое МРТ показало увеличение толщины правой зрительной коры - области, связанной с обработкой визуальной информации и участвующей в формировании мигрени.

На втором этапе участники перешли на диету с низким содержанием глутамата. Через месяц повторное сканирование выявило уменьшение толщины зрительной коры, а частота приступов резко снизилась: если до начала диеты мигрени отмечались у более чем половины участников, то спустя месяц - у 20%.

Одновременно уменьшались хронические боли, усталость, нарушения настроения и когнитивные трудности. По мнению исследователей, избыток глутамата может запускать нейровоспаление, окислительный стресс и чрезмерное возбуждение нейронов, что поддерживает длительные симптомы.

Авторы считают, что такая диета может быть полезна всем людям, страдающим от мигрени, в особенности от мигрени с аурой. Сейчас проводятся дальнейшие исследования, которые должны уточнить механизмы действия диеты и роль гематоэнцефалического барьера при повышении чувствительности к глутамату.


