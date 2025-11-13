13 ноября 2025

13 ноября 2025 15:02

Врач рассказала о самых полезных для сердца продуктах

Сердцу для эффективной работы необходим калий - этот макроэлемент служит надежной защитой от дистрофии миокарда.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом рассказала профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, терапевт Оксана Пивоварова.

Врач рекомендовала включать в меню абрикосы, бананы, землянику и смородину. Также ценные запасы калия можно найти в орехах, печени и молочной продукции - последнюю лучше выбирать с жирностью не более 1%, добавила она.

Тарапевт отметила, что магний - второй важный элемент, он отвечает за эластичность и тонус сосудистых стенок. Чтобы восполнить его дефицит, она посоветовала обратить внимание на бобовые, морковь, клубнику, авокадо и каши - гречневую, овсяную и пшеничную.

По словам специалиста, особую роль в метаболизме сердечной мышцы играют омега-3 жирные кислоты, которые улучшают сократительную функцию и снижают уровень "плохого" холестерина, а также поддерживают энергетический баланс организма, что важно при диетическом питании.

"Главные источники омега-3 - лосось, тунец и оливковое масло", - уточнила Пивоварова в разговоре с Lenta.Ru.

Кроме того, эксперт порекомендовала из мясных продуктов отдавать предпочтение нежирным сортам: говядине, телятине, кролику и курице. При этом обязательное условие - удаление кожи и подкожного жирового слоя, заключила она.


