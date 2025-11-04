4 ноября 2025

4 ноября 2025 16:00

Названа возможная причина внезапного отвращения к мясу у женщин

Резкое появление отвращения к мясу у женщин может указывать на железодефицитную анемию или скрытый дефицит железа. Об этом рассказала врач-диетолог Отделения гинекологической эндокринологии НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Минздрава РФ Юлия Москвичева "Газете.Ru".

По словам специалиста, организм иногда отвергает именно те продукты, которые могли бы помочь восполнить дефицит железа. передает Day.Az со ссылкой на Известия

"Удивительно, что организм отвергает те продукты, которые могли бы помочь увеличить количество железа в организме - мясо, субпродукты, птицу. Обычно при дефиците каких-либо витаминов или микронутриентов мы инстинктивно увеличиваем потребление их пищевых источников", - пояснила врач.

Москвичева добавила, что при появлении подобных симптомов необходимо не ограничиваться только общим анализом крови, а также проверить уровень железа и ферритина.

Эксперт подчеркнула, что анемия особенно опасна во время беременности, поскольку может привести к осложнениям для матери и ребенка.

"Анемия приводит к недостатку снабжения кислородом как организма матери, так и плода. В том числе фетально-плацентарной недостаточности, задержке роста плода, преждевременным родам и послеродовым осложнениям у матери", - сообщила Москвичева.

Врач напомнила, что при выявленном дефиците железа необходимо обратиться к специалисту, который подберет подходящие препараты и откорректирует питание.


Просмотров: 84

