2 ноября 2025

2 ноября 2025 15:19

Названы не морские источники йода

Йод является незаменимым для функционирования организма микроэлементом. Обычно люди получают его из морепродуктов и рыбы, однако существуют и не морские продукты, богатые йодом, рассказала "Газете.Ru" врач-эндокринолог клиники CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ольга Черницкая, передает Day.Az.

"Организм здорового человека содержит 15-20 мг йода, 70-80% из которого скапливается в щитовидной железе и служит необходимым компонентом для синтеза тиреоидных гормонов. Потребность в суточной норме йода составляет от 100 до 200 мкг, но йод не вырабатывается организмом человека, а поступает извне.

Чтобы получать достаточно йода, важно регулярно есть продукты, содержащие высокие концентрации йода: морскую рыбу (треску, минтай, креветки), морскую капусту и водоросли, рыбий жир и другие морепродукты. Также йод содержится в так называемых не морских продуктах: яйцах, молочных продуктах, картофеле, фасоли, шпинате, ягодах и сухофруктах", - объяснила врач.

Также, по словам специалиста, полезно использовать йодированную соль - она помогает эффективно восполнять дефицит микроэлемента в рационе.

"Важно отметить, что количество йода в пище снижается при длительном хранении, но особенно при термической обработке - на 30-80%. Поэтому важно составить сбалансированный рацион и при необходимости принимать добавки с йодом. Если этого элемента будет недостаточно, то в организме могут развиться йододефицитные заболевания (тиреоидная патология), а также высоки риски невынашивания беременности, физической и умственной отсталости у детей, эндемический кретинизм, перинатальная смертность", - заключила доктор. 


