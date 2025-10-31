31 октября 2025

31 октября 2025 12:10

Диетолог перечислила помогающие бороться с депрессией продукты

Правильное питание может улучшить психологическое состояние человека, рассказала врач-терапевт и диетолог Арина Мамина.

Как передает Day.Az, помогающие бороться с депрессией продукты она перечислила в беседе с UfaTime.ru.

По словам эксперта, чтобы улучшить эмоциональное состояние, в рацион нужно добавить жирную рыбу - например, дикого лосося или сельдь, в которых содержатся особые жиры омега-3, делающие клетки мозга более устойчивыми перед стрессом. "Это как смазать механизм, чтобы он лучше работал", - объяснила Мамина.

Кроме того, терапевт порекомендовала включить в меню кефир, живой йогурт или квашеную капусту, влияющие на производство "гормона счастья" серотонина в кишечнике. Также для борьбы с депрессией полезна листовая зелень вроде шпината, в которой много натурального витамина В9, отвечающего за хорошее настроение.

Наконец, Мамина указала на полезные свойства яичного желтка, в котором содержится важное для бодрости и спокойствия организма вещество холин. "Главное - это не есть эти продукты горстями в надежде на мгновенный эффект. Речь о том, чтобы сделать их постоянной частью своего рациона, создавая для мозга и нервной системы благоприятную среду", - заключила она.


Просмотров: 74

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровая еда

18 июня 11:24

  • 2 682
Азербайджан частично отменил визовый режим с этой страной

Здоровая еда

21 марта 14:25

  • 2 444
Роль питания в поддержании здоровья репродуктивной системы

Здоровая еда

17 декабря 2022 10:00

  • 4 953
Три правила для успешного похудения

Здоровая еда

24 ноября 2022 10:56

  • 6 969
9 cоветов диетолога

Здоровая еда

10 ноября 2022 12:45

  • 5 189
Правильное питание и его влияние на состояние кожи!

Здоровая еда

1 ноября 2022 12:15

  • 4 841
Что такое правильное питание?

Здоровая еда

24 октября 2022 14:30

  • 4 447
Здоровое Питание: принципы, правила и продукты

Здоровая еда

21 сентября 2022 12:46

  • 4 574
Диетолог назвал способ сделать пиццу полезной

Здоровая еда

17 августа 2022 11:13

  • 5 024
Ночной перекус: что съесть на ужин, чтобы весы порадовали утром

Здоровая еда

15 июня 2022 09:19

  • 5 212
Диета на гречке: из Греции — для грации!