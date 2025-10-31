Диетолог перечислила помогающие бороться с депрессией продукты

Правильное питание может улучшить психологическое состояние человека, рассказала врач-терапевт и диетолог Арина Мамина.

Как передает Day.Az, помогающие бороться с депрессией продукты она перечислила в беседе с UfaTime.ru.

По словам эксперта, чтобы улучшить эмоциональное состояние, в рацион нужно добавить жирную рыбу - например, дикого лосося или сельдь, в которых содержатся особые жиры омега-3, делающие клетки мозга более устойчивыми перед стрессом. "Это как смазать механизм, чтобы он лучше работал", - объяснила Мамина.

Кроме того, терапевт порекомендовала включить в меню кефир, живой йогурт или квашеную капусту, влияющие на производство "гормона счастья" серотонина в кишечнике. Также для борьбы с депрессией полезна листовая зелень вроде шпината, в которой много натурального витамина В9, отвечающего за хорошее настроение.

Наконец, Мамина указала на полезные свойства яичного желтка, в котором содержится важное для бодрости и спокойствия организма вещество холин. "Главное - это не есть эти продукты горстями в надежде на мгновенный эффект. Речь о том, чтобы сделать их постоянной частью своего рациона, создавая для мозга и нервной системы благоприятную среду", - заключила она.