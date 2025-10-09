9 октября 2025

9 октября 2025 18:08

Цитрусовый фрукт оказался оружием против жира

Корейские исследователи обнаружили, что экстракт из недозрелых мандаринов Citrus unshiu способен блокировать образование жировых клеток и ускорять расщепление жира.

Как передает Day.Az, результаты работы опубликованы в журнале PLOS ONE.

В лабораторных экспериментах на клетках жировой ткани экстракт заметно снижал количество жировых капель и активность генов, отвечающих за превращение обычных клеток в жировые. Самый сильный эффект показала гексановая фракция экстракта: она уменьшала выработку белков, связанных с накоплением липидов, и активировала ферменты, которые запускают сжигание жира.

Ученые выяснили, что эффект достигается благодаря флавоноидам тэнгеретину и нобилетину, а также фитолу - веществам, содержащимся в недозрелых цитрусах. Эти соединения активируют фермент AMPK, который регулирует энергетический обмен, и блокируют сигналы, способствующие росту жировых клеток. Кроме того, экстракт усиливал естественный процесс липолиза - расщепления жиров с выделением глицерина.

Авторы отмечают, что пока речь идет о клеточных исследованиях, однако результаты указывают на перспективу создания на основе недозрелых мандаринов натуральных средств для профилактики ожирения. В будущем ученые планируют проверить действие экстракта на животных и людях, чтобы оценить его эффективность и безопасность.


