Эндокринолог рассказала о влиянии сезонных продуктов на сахар в крови

Осень - период изобилия сезонных овощей и фруктов: тыква, яблоки, груши, виноград, корнеплоды. Эти продукты богаты витаминами и клетчаткой, но при этом могут скрывать опасность для людей с нарушением углеводного обмена.

Как передает Day.Az, о том, как они влияют на сахар в крови, рассказала 6 октября "Известиям" врач-эндокринолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Наталия Тананакина.

"Механизм прост: после потребления продуктов с высоким гликемическим индексом глюкоза быстро всасывается в кровь, поджелудочная железа выделяет инсулин для ее усвоения. При недостаточной физической активности или предрасположенности к диабету уровень сахара может оставаться повышенным, что увеличивает нагрузку на сосуды, вызывает чувство усталости и набор веса", - заявила специалист.

Она пояснила, что в осенний период, когда люди меньше двигаются и чаще остаются дома из-за холодной и дождливой погоды, риск скачков сахара в крови увеличивается. Продукты, которые кажутся полезными, - такие как яблоки, морковь, тыква - при чрезмерном потреблении могут усиливать гликемическую нагрузку.

Тананакина заявила: чтобы избежать ловушки, важно сочетать углеводы с белком и клетчаткой. Например, запеченная тыква с орехами или яблоки с творогом замедляют всасывание сахара. Контроль порций и регулярная физическая активность - ключевые меры профилактики. Также полезно чередовать продукты с высоким и низким гликемическим индексом, включая цельнозерновые крупы и бобовые.

"Регулярное измерение сахара в крови помогает контролировать реакцию организма на сезонный рацион. Осенняя гликемическая ловушка - это не запрет на фрукты и овощи, а грамотное планирование рациона, которое позволяет получать пользу от витаминов, не провоцируя скачки сахара", - отметила врач.

Не менее важным аспектом является питьевой режим, так как напитки также могут содержать сахар, заключила она.