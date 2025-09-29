29 сентября 2025

29 сентября 2025 14:01

Названы опасные продукты, вызывающие зависимость у женщин

Исследователи из Университета Мичигана установили: 21% женщин и 10% мужчин поколения X и "младших бэби-бумеров" (в возрасте 50-64 лет) соответствуют критериям зависимости от ультраобработанных продуктов питания. Для сравнения, среди людей старше 65 лет показатели значительно ниже - 12% у женщин и 4% у мужчин.

Как передает Day.Az, работа опубликована в журнале Addiction.

Ультраобработанные продукты - сладости, фастфуд, газированные напитки и готовые блюда - содержат добавленные жиры, сахар, соль и ароматизаторы, что усиливает их привлекательность и провоцирует "поведение, схожее с зависимостью". Для оценки использовалась модифицированная шкала Йельского университета (mYFAS 2.0), изначально созданная для диагностики расстройств, связанных с употреблением алкоголя или никотина.

Зависимость от таких продуктов чаще встречается у женщин. Одним из факторов может быть агрессивный маркетинг "диетических" продуктов в 1980-е годы - низкожирового печенья, готовых ужинов и перекусов, которые фактически закрепляли нездоровые пищевые привычки.

"Эти продукты часто продаются под видом здоровой еды, что особенно опасно для тех, кто стремится снизить вес", - пояснила профессор психологии Эшли Гирхардт, ведущий автор работы.

Исследователи подчеркнули: нынешнее поколение 50-60-летних стало первым, кто рос в условиях массового распространения ультраобработанных продуктов. Это ставит вопрос о том, могут ли подобные привычки, сформированные в детстве, повышать уязвимость к зависимости на всю жизнь. 


